Щепотка соды расскажет о напитке: простая хитрость поможет определить качество вина

Трюк, благодаря которому вы будете пить только качественное вино

Бокалом вина можно расслабиться вечером, отметить важное событие или подать к романтическому ужину с любимым человеком. Но не всегда магазинное вино бывает качественным.

Можно ли определить качество вина? Если да, то как это сделать? Об этом расскажем вместе с Sante Plus.

Как определить качество вина в домашних условиях

Дело в том, что темный виноград, черника, вишня, красная капуста, свекла содержит антоцианы — природные пигменты, которые благотворно влияют на здоровье, благодаря тому, что они действуют как антиоксиданты в организме человека. Кислотность окрашивает антоцианы в красный цвет, а щелочность в синий. У каждого дома есть щелочное вещество, которое при контакте с качественным вином изменит его цвет — это пищевая сода. Если напиток не изменил своего цвета, вино поддельное.

Просто налейте немного вина в стакан и добавьте чайную ложку пищевой соды. Если вино меняет цвет с красного на синее, это значит, что вино натуральное.

Если раствор становится прозрачным или вы не увидите никаких изменений — вино в бокале некачественное и богато добавками и красителями.

Кстати, пищевая сода поможет не только определить качество вина, но и снизить его кислотность. Просто добавьте 1/4 чайной ложки соды на 1 литр напитка, и ваше вино станет намного вкуснее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, на какие факторы следует обращать внимание при выборе качественного вина. Покупайте и наслаждайтесь!