Таким пирогом із буряком ви не захочете ділитися ні з ким: простіше рецепту ви не знайдете

Скористайтеся сезоном овочів для приготування смачної випічки!

А ви знали, що з буряків можна готувати не лише класичний вінегрет та "Шубу"? Якщо ви любите буряк і навіть скуштували незвичайний салат з малиною, то тоді цей рецепт для вас.

Відкритий пиріг із молодим буряком за рецептом Shuba — незвичайна випічка, яка готується максимально просто. Вам необхідно лише розморозити готове листкове тісто, почистити, нарізати та викласти інгредієнти. Решту за вас зробить духовка. Безумовно, рідні спочатку дуже здивуються ідеї приготувати такий своєрідний пиріг, але після першого шматочка ви вислухаєте безліч компліментів!

Як приготувати пиріг з буряком?

Інгредієнти на 4 порції:

листкове тісто — 400 г;

молодий буряк — 4 шт.;

сир м’який — 150 г;

приправа "Італійські трави" — 10 г;

оливкова олія — 60 мл;

сіль, перець чорний мелений, зелень — на смак.

Спосіб приготування:

Невеликий буряк помийте, обсушіть і змастіть олією. Запекти овоч у духовці, що розігріта до 200°C, протягом 20 хвилин, потім дайте охолонути, очистьте від шкірки та наріжте тоненькими кружальцями. У форму викладіть листкове тісто. Оливкову олію змішайте з італійськими травами. Отриманою масою змастіть корж. Сир подрібніть та посипте на тісто. Зверху розкладіть кружечки буряків, посоліть і поперчіть. Випікайте при температурі 180 °C 25 хвилин.

Дістаньте, прикрасьте готовий пиріг зеленню та подавайте з улюбленим напоєм. Смачного!