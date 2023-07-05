Как в ресторанах готовят свеклу: вам даже варить ее не придется

Лайфхак, который мало кто знает

Свекла – частый "гость" на наших кухнях. Из него готовят первые блюда, обжаривают, тушат и даже употребляют в сыром виде. Также овощ является ингредиентом многих салатов.

Для многих блюда из свеклы – настоящая мука, потому что варить овощ еще то удовольствие. Он теряет свои вкусовые и полезные свойства, становится водянистым и безвкусным. Если же вы думаете, что свеклу для салатов можно готовить только таким образом, мы вместе с Ukr.Media вас удивим: шеф-повара дорогих ресторанов готовят свеклу для салатов совсем по-другому. Расскажем, как именно.

Как приготовить свеклу для салатов

Для начала следует отметить, что вкус готового блюда напрямую зависит от того, какие ингредиенты в нем. Большую роль играет сорт свеклы: невкусный овощ – невкусный салат! Именно поэтому тщательно выбирайте свеклу, а лучше используйте домашние овощи. Если у вас нет возможности найти домашнюю свеклу, тогда рекомендуем всегда пробовать кусочек сырой магазинной перед покупкой или приготовлением.

Для быстрого приготовления свеклы помойте и почистите ее. Затем разрежьте овощ на несколько частей: если средний по размеру – на две, если большой – на четыре куска.

Нарезанную свеклу нужно сложить в форму для запекания, предварительно смазав ее растительным маслом. Каждый кусочек свеклы тоже нужно обмазать маслом, чтобы она не была сухой. Заметим: при этом не нужно добавлять никаких специй, даже соли.

Запекайте свеклу примерно 45 минут при температуре 180 градусов. Готовая свекла должна легко протыкаться зубочисткой. Если она мягкая, значит можно доставать.

Перед нарезкой для салата подождите, пока свекла остынет, и измельчите. Готовьте из овощей любимый салат и наслаждайтесь.