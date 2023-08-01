Божественное наслаждение: готовим нежное и ароматное варенье из роз

Необычная и простая в приготовлении сладость

Если яблочным или клубничным вареньем никого не удивишь, то есть шанс сделать это с вареньем из роз. Оно невероятно вкусно, ароматно и подходит для начинки пирогов, пирожков или в качестве топпинга для оладий и блинов.

У варенья по рецепту Food Oboz гармоничный вкус, насыщенный цвет и приятный аромат. Для его приготовления лучше брать открывшиеся лепестки. Если вам нужно несколько дней, чтобы собрать необходимое количество лепестков, то хранить сорванные можно в холодильнике, в герметично закрытом пакете, чтобы они не начали высыхать. Идем готовить?

Как приготовить варенье из роз

Ингредиенты:

лепестки роз — 600 г.;

сахар — 600-750 г.;

лимонная кислота — 1 ч. л.;

вода — 300 г.

Способ приготовления:

Лепестки роз необходимо перебрать: отделить их от серединок, зеленые листики и и несвежие лепестки удалить. Далее лепестки необходимо просеять, удалить разный мусор и насекомых, после промыть и обсушить лепестки. Для приготовления сироп необходимо пересыпать сахар в удобную посуду и залить его водой. Посуду нужно поставить на огонь и варить сироп, пока он не станет чистым и прозрачным. Пенку во время кипения нужно снимать. В глубокую посуду необходимо выложить часть лепестков и залить горячим сиропом. Постепенно добавлять остальные лепестки. В процессе приготовления лепестки отдадут цвет сиропу. Далее в варенье нужно добавить лимонную кислоту — это сделает его более приятным на вкус и более ярким. Варить варенье необходимо около часа. Оно должно изменить цвет, после чего отправить в заранее подготовленные банки.

Кстати, стерилизуйте банки по методу "Телеграфа" и наслаждайтесь зимой вкусностями! Приятного!