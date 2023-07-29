Почти никто этого не знал: что необходимо добавить в варенье, чтобы оно стало густым

Исправить возможно даже жидкое варенье!

Летом каждый кулинар старается не пропустить сезон ягод и фруктов. Все стараются приготовить самые разнообразные варенья и джемы.

Даже самый идеальный рецепт варенья у самого опытного повара может не получится и стать жидким. Как это исправить, расскажем вместе с "Главредом".

Что добавить в варенье чтобы оно было густым

Просто добавьте в него манную кашу. Пара ложек манной крупы, добавленных в варенье во время приготовления, может загустить продукт, не меняя при этом его вкус и внешний вид.

Ещё одним хорошим способом сделать жидкое варенье более густым является мука. На каждые 250 грамм варенья понадобится около 20 граммов муки.

Когда будете томить варенье на медленном огне, просто добавьте в него просеянную муку. После этого необходимо так перемешать варенье, чтобы оно получилось однородным. Когда варенье дойдет до кипения, необходимо выключить конфорку.

Самый популярный способ загустить варенье — это добавить в него желатин. Его необходимо растворить с одной столовой ложкой воды, а затем растопить на водяной бане. После растворения желатина необходимо вылить его в варенье и перемешивать, пока варенье не загустеет.

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