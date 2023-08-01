Божественне насолода: готуємо ніжне та ароматне варення з троянд

Незвичайна і проста в приготуванні насолода

Якщо яблучним або полуничним варенням нікого не здивуєш, то є шанс зробити це з варенням із троянд. Воно неймовірно смачне, ароматне і підходить для начинки пирогів, пиріжків або як топінг для оладок і млинців.

У варення за рецептом Food Oboz гармонійний смак, насичений колір та приємний аромат. Для його приготування краще брати пелюстки, що відкрилися. Якщо вам потрібно кілька днів, щоб зібрати необхідну кількість пелюсток, то зберігати зірвані можна у холодильнику, у герметично закритому пакеті, щоб вони не почали висихати. Ідемо готувати?

Як приготувати варення з троянд

Інгредієнти:

пелюстки троянд — 600 г;

цукор — 600-750 р.;

лимонна кислота — 1 ч. л.;

вода — 300 г.

Спосіб приготування:

Пелюстки троянд необхідно перебрати: відокремити їх від серединок, зелені листочки і несвіжі пелюстки видалити. Далі пелюстки необхідно просіяти, видалити різне сміття та комах, після промити та обсушити пелюстки. Для приготування сироп необхідно пересипати цукор у зручний посуд та залити його водою. Посуд потрібно поставити на вогонь і варити сироп, доки він не стане чистим і прозорим. Пінку під час кипіння потрібно знімати. У глибокий посуд необхідно викласти частину пелюсток і залити гарячим сиропом Поступово додати інші пелюстки. У процесі приготування пелюстки віддадуть колір сиропу. Далі у варення потрібно додати лимонну кислоту — це зробить його приємнішим на смак і яскравішим. Варити варення потрібно близько години. Воно має змінити колір, після чого відправити до заздалегідь підготовлених банків.

До речі, стерилізуйте банки за методом "Телеграфа" та насолоджуйтесь взимку смаколиками! Приємного!