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Майже ніхто цього не знав: що необхідно додати у варення, щоб воно стало густим

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Взимку ви насолоджуватиметеся найсмачнішим варенням
Взимку ви насолоджуватиметеся найсмачнішим варенням. Фото etnosoft.com.ua

Виправити можна навіть рідке варення!

Влітку кожен кулінар намагається не пропустити сезон ягід та фруктів. Усі намагаються приготувати найрізноманітніші варення та джеми.

Навіть найідеальніший рецепт варення у найдосвідченішого кухаря може не вийти і стати рідким. Як це виправити, розповімо разом із "Главредом".

Що додати у варення, щоб воно було густим

Просто додайте до нього манну кашу. Пара ложок манної крупи, доданих у варення під час приготування, може загуснути продукт, не змінюючи його смак і зовнішній вигляд.

Ще одним хорошим способом зробити рідке варення густішим є борошно. На кожні 250 г варення знадобиться близько 20 г борошна.

Коли будете томити на повільному вогні, просто додайте в нього просіяне борошно. Після цього необхідно так перемішати варення, щоб воно вийшло однорідним. Коли варення закипить, потрібно вимкнути конфорку.

Найпопулярніший спосіб загустити варення — це додати до нього желатин. Його необхідно розчинити з однією столовою ложкою води, а потім розтопити на водяній бані. Після розчинення желатину необхідно вилити його у варення та перемішувати, поки варення не загусне.

"Телеграф" вже розповідав раніше, як позбудеться піни при варінні варення. Один секретний інгредієнт – і проблема вирішена!

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