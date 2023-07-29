Майже ніхто цього не знав: що необхідно додати у варення, щоб воно стало густим

Виправити можна навіть рідке варення!

Влітку кожен кулінар намагається не пропустити сезон ягід та фруктів. Усі намагаються приготувати найрізноманітніші варення та джеми.

Навіть найідеальніший рецепт варення у найдосвідченішого кухаря може не вийти і стати рідким. Як це виправити, розповімо разом із "Главредом".

Що додати у варення, щоб воно було густим

Просто додайте до нього манну кашу. Пара ложок манної крупи, доданих у варення під час приготування, може загуснути продукт, не змінюючи його смак і зовнішній вигляд.

Ще одним хорошим способом зробити рідке варення густішим є борошно. На кожні 250 г варення знадобиться близько 20 г борошна.

Коли будете томити на повільному вогні, просто додайте в нього просіяне борошно. Після цього необхідно так перемішати варення, щоб воно вийшло однорідним. Коли варення закипить, потрібно вимкнути конфорку.

Найпопулярніший спосіб загустити варення — це додати до нього желатин. Його необхідно розчинити з однією столовою ложкою води, а потім розтопити на водяній бані. Після розчинення желатину необхідно вилити його у варення та перемішувати, поки варення не загусне.

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