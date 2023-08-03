Просто смешайте банан и курицу: рецепт нежнейшего салата для всей семьи
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Пикантное блюдо обязательно понравится всем!
Холодные блюда обычно подаются на стол первыми. Поэтому, если хочется удивить гостей, приготовьте необычный салат с бананами и курицей.
Простой и сытный салат по рецепту "Це Смак" будет уместен и на праздничном столе, и во время семейного обеда или ужина. Пикантный и необычный вкус блюда удивит гостей настолько, что они будут просить рецепт блюда.
Как приготовить салат с бананом и курицей
Ингредиенты на 4 порции:
- куриная грудка – 2 шт.;
- яйцо – 4 шт.;
- банан – 2 шт.;
- лук – 2 шт.;
- лимон – 1 шт.;
- твердый сыр – 100 г;
- майонез – 100 г;
- грецкие орехи – 0,5 стакана;
- подсолнечное масло – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Отварите куриные грудки, яйца и остудите их. Мясо нарежьте соломкой. Яичные белки натрите отдельно от желтков.
- Помойте и очистите лук, мелко нашинкуйте. Обжарьте овощи на масле до золотистого оттенка.
- Бананы нарежьте кружочками и полейте лимонным соком.
- Уложите салат слоями: лук, куриное мясо, тертые белки, кружочки бананов, тертый сыр, тертые желтки. Каждый слой смажьте майонезом. Сверху посыпьте тертыми грецкими орехами.
Дайте салату настояться два часа в холодильнике и подавайте с приготовленным по рецепту "Телеграфа" картофельным пюре. Приятного аппетита.