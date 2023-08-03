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Просто смешайте банан и курицу: рецепт нежнейшего салата для всей семьи

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Пикантный салат с бананом и курицей для всей семьи
Пикантный салат с бананом и курицей для всей семьи. Фото cesmak.info

Пикантное блюдо обязательно понравится всем!

Холодные блюда обычно подаются на стол первыми. Поэтому, если хочется удивить гостей, приготовьте необычный салат с бананами и курицей.

Простой и сытный салат по рецепту "Це Смак" будет уместен и на праздничном столе, и во время семейного обеда или ужина. Пикантный и необычный вкус блюда удивит гостей настолько, что они будут просить рецепт блюда.

Как приготовить салат с бананом и курицей

Ингредиенты на 4 порции:

  • куриная грудка – 2 шт.;
  • яйцо – 4 шт.;
  • банан – 2 шт.;
  • лук – 2 шт.;
  • лимон – 1 шт.;
  • твердый сыр – 100 г;
  • майонез – 100 г;
  • грецкие орехи – 0,5 стакана;
  • подсолнечное масло – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Отварите куриные грудки, яйца и остудите их. Мясо нарежьте соломкой. Яичные белки натрите отдельно от желтков.
  2. Помойте и очистите лук, мелко нашинкуйте. Обжарьте овощи на масле до золотистого оттенка.
  3. Бананы нарежьте кружочками и полейте лимонным соком.
  4. Уложите салат слоями: лук, куриное мясо, тертые белки, кружочки бананов, тертый сыр, тертые желтки. Каждый слой смажьте майонезом. Сверху посыпьте тертыми грецкими орехами.

Дайте салату настояться два часа в холодильнике и подавайте с приготовленным по рецепту "Телеграфа" картофельным пюре. Приятного аппетита.

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#Рецепт #Салат #Банан #Курица #Готовим дома