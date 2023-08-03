Просто смешайте банан и курицу: рецепт нежнейшего салата для всей семьи

Пикантное блюдо обязательно понравится всем!

Холодные блюда обычно подаются на стол первыми. Поэтому, если хочется удивить гостей, приготовьте необычный салат с бананами и курицей.

Простой и сытный салат по рецепту "Це Смак" будет уместен и на праздничном столе, и во время семейного обеда или ужина. Пикантный и необычный вкус блюда удивит гостей настолько, что они будут просить рецепт блюда.

Как приготовить салат с бананом и курицей

Ингредиенты на 4 порции:

куриная грудка – 2 шт.;

яйцо – 4 шт.;

банан – 2 шт.;

лук – 2 шт.;

лимон – 1 шт.;

твердый сыр – 100 г;

майонез – 100 г;

грецкие орехи – 0,5 стакана;

подсолнечное масло – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Отварите куриные грудки, яйца и остудите их. Мясо нарежьте соломкой. Яичные белки натрите отдельно от желтков. Помойте и очистите лук, мелко нашинкуйте. Обжарьте овощи на масле до золотистого оттенка. Бананы нарежьте кружочками и полейте лимонным соком. Уложите салат слоями: лук, куриное мясо, тертые белки, кружочки бананов, тертый сыр, тертые желтки. Каждый слой смажьте майонезом. Сверху посыпьте тертыми грецкими орехами.

Дайте салату настояться два часа в холодильнике и подавайте с приготовленным по рецепту "Телеграфа" картофельным пюре. Приятного аппетита.