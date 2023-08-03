Просто змішайте банан та курку: рецепт найніжнішого салату для всієї родини

Пікантна страва обов’язково сподобається всім!

Холодні страви зазвичай подаються на стіл першими. Тому, якщо хочеться здивувати гостей, приготуйте незвичайний салат із бананами та куркою.

Простий та ситний салат за рецептом "Це Смак" буде доречний і на святковому столі, і під час сімейного обіду чи вечері. Пікантний та незвичайний смак страви здивує гостей настільки, що вони проситимуть рецепт страви.

Як приготувати салат з бананом і куркою

Інгредієнти на 4 порції:

куряча грудка – 2 шт.;

яйце – 4 шт.;

банан — 2 шт.;

цибуля – 2 шт.;

лимон – 1 шт.;

твердий сир – 100 г;

майонез – 100 г;

волоські горіхи – 0,5 склянки;

соняшникова олія – на свій смак.

Спосіб приготування:

Відваріть курячі грудки, яйця та остудіть їх. М’ясо наріжте соломкою. Яєчні білки натріть окремо від жовтків. Помийте і очистіть цибулю, дрібно наріжте. Обсмажте овочі на олії до золотистого відтінку. Банани наріжте кружальцями і полийте лимонним соком. Укладіть салат шарами: цибуля, куряче м’ясо, терті білки, кружальця бананів, тертий сир, терті жовтки. Кожен шар змастіть майонезом. Зверху посипте тертими волоськими горіхами.

Дайте салату настоятися дві години в холодильнику і подавайте з|із| приготовленим за рецептом "Телеграфа" картопляним пюре. Смачного.