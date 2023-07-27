Позбавляємося антибіотиків у курці: три способи, про які мало хто знає

Просто, швидко та нескладно

Куряче м’ясо – один із найбюджетніших і найпростіших у приготуванні продуктів. З курячого філе можна приготувати чудові відбивні або смачні котлети. Гомілки можна смачно запікати в духовці, а курячі крила можна посмажити.

На жаль, ми не можемо бути впевненими як покупне м’ясо — часто воно може бути з антибіотиками. Як їх позбудеться, розповімо разом з Food Oboz.

Як позбутися антибіотиків у курячому м’ясі

Варити курку двічі. Річ у тому, що в процесі варіння частина токсинів потрапляє у воду. Тому першу воду потрібно обов’язково злити після закипання. Потім необхідно повторно залити м’ясо чистою водою і відварити — так ви позбавитеся більшої частини шкідливих речовин.

У внутрішній частині курки накопичується більшість токсинів. З цієї причини завжди добре мийте м’ясо і викидайте всі нутрощі.

Найкращий спосіб позбутися хімії в курці – зняти шкіру. Саме м’ясо необхідно замочити у розчині з води, солі та лимонного соку.

Для приготування такого розчину змішайте літр води, 3-4 столові ложки солі та пару столових ложок лимонного соку. Все перемішайте, покладіть туди курку і залиште маринуватися протягом кількох годин. Після цього рідину злийте і залийте новим розчином з тих же компонентів.

Підготували курку? Саме час приготувати м’ясо з картоплею та овочами. Смачного!