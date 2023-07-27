Избавляемся от антибиотиков в курице: три способа, о которых мало кто знает

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Куриное мясо – один из самых бюджетных и простых в приготовлении продуктов. Из куриного филе можно приготовить потрясающие отбивные или вкусные котлеты. Голени можно вкусно запекать в духовке, а куриные крылья можно пожарить.

К сожалению, мы не можем быть уверенными в качестве покупного мяса — часто оно может быть с антибиотиками. Как от них избавится, расскажем вместе с Food Oboz.

Как избавиться от антибиотиков в курином мясе

Варить курицу дважды. Дело в том, что в процессе варки часть токсинов попадает в воду. Поэтому первую воду нужно обязательно слить после закипания. Затем необходимо повторно залить мясо чистой водой и отварить — так вы избавитесь от большей части вредных веществ.

Во внутренней части курицы скапливается большая часть токсинов. По этой причине всегда хорошо мойте мясо и выбрасывайте все внутренности.

Самый лучший способ избавиться от химии в курице – снять кожу. Само мясо необходимо замочить в растворе из воды, соли и лимонного сока.

Для приготовления такого раствора смешайте литр воды, 3-4 столовых ложки соли и пару столовых ложек лимонного сока. Все перемешайте, положите туда курицу и оставьте мариноваться в течение нескольких часов. После жидкость слейте и залейте новым раствором из тех же компонентов.

Подготовили курицу? Самое время приготовить мясо с картофелем и овощами. Приятного аппетита!