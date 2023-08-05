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Вместо надоевших котлет: рецепт необычного блюда из горсти фарша

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Достойная замена котлетам - фарш в кляре
Достойная замена котлетам - фарш в кляре. Фото shuba.life

Простое в приготовлении блюдо впечатлит абсолютно всех!

Думаете, что приготовить вместо привычных котлет? Предлагаем удивить близких мясным фаршем в кляре на сковороде — сытное, нежное блюдо особенно понравится детям.

Shuba советует готовить блюдо из говяжьего фарша, но при желании вы можете выбрать любой другой. Можно пофантазировать со специями и добавить сушеный чеснок, укроп, петрушку, другие травы, паприку или острый перец. Асли обвалять шарики в панировочных сухарях и обжарить во фритюре — получится прекрасная закуска для вечеринки.

Как приготовить фарш в кляре

Ингредиенты на 12 порций:

  • мясной фарш — 350 г;
  • лук желтый репчатый — 90 г;
  • мука — 100 г;
  • вода — 50 г;
  • яйцо куриное, большое — 2 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • крахмал кукурузный — 1 ст. л.;
  • растительное масло, соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Натрите на мелкой терке лук, добавьте его в фарш. Смесь перемешайте, поперчите и посолите.
  2. В отдельной миске взбейте яйца, воду, сметану, добавьте щепотку соли. Добавляйте порциями муку, перемешивая, чтобы не было комочков.
  3. Из полученного фарша сформируйте шарики. Обваляйте их в сухой смеси муки и крахмала.
  4. По очереди окунайте шарики в кляр и выложите их на разогретую с растительным маслом сковороду. Накройте крышкой и поджарьте шарики с каждой стороны по 5 минут. Выложите на бумажное полотенце, чтобы стек излишний жир.

Подавайте шарики с картофельным пюре или овощным салатом. Приятного аппетита!

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