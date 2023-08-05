Вместо надоевших котлет: рецепт необычного блюда из горсти фарша

Простое в приготовлении блюдо впечатлит абсолютно всех!

Думаете, что приготовить вместо привычных котлет? Предлагаем удивить близких мясным фаршем в кляре на сковороде — сытное, нежное блюдо особенно понравится детям.

Shuba советует готовить блюдо из говяжьего фарша, но при желании вы можете выбрать любой другой. Можно пофантазировать со специями и добавить сушеный чеснок, укроп, петрушку, другие травы, паприку или острый перец. Асли обвалять шарики в панировочных сухарях и обжарить во фритюре — получится прекрасная закуска для вечеринки.

Как приготовить фарш в кляре

Ингредиенты на 12 порций:

мясной фарш — 350 г;

лук желтый репчатый — 90 г;

мука — 100 г;

вода — 50 г;

яйцо куриное, большое — 2 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

крахмал кукурузный — 1 ст. л.;

растительное масло, соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Натрите на мелкой терке лук, добавьте его в фарш. Смесь перемешайте, поперчите и посолите. В отдельной миске взбейте яйца, воду, сметану, добавьте щепотку соли. Добавляйте порциями муку, перемешивая, чтобы не было комочков. Из полученного фарша сформируйте шарики. Обваляйте их в сухой смеси муки и крахмала. По очереди окунайте шарики в кляр и выложите их на разогретую с растительным маслом сковороду. Накройте крышкой и поджарьте шарики с каждой стороны по 5 минут. Выложите на бумажное полотенце, чтобы стек излишний жир.

Подавайте шарики с картофельным пюре или овощным салатом. Приятного аппетита!