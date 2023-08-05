Замість набридлих котлет: рецепт незвичайної страви з жмені фаршу
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Проста в приготуванні страва вразить всіх!
Думаєте, що приготувати замість звичних котлет? Пропонуємо здивувати близьких м’ясним фаршем у клярі на сковороді — ситна, ніжна страва особливо сподобається дітям.
Shuba радить готувати страву з яловичого фаршу, але за бажання ви можете вибрати будь-який інший. Можна пофантазувати зі спеціями та додати сушений часник, кріп, петрушку, інші трави, паприку чи гострий перець. А якщо обваляти кульки в панірувальних сухарях і обсмажити у фритюрі — вийде чудова закуска для вечірки.
Як приготувати фарш у клярі
Інгредієнти на 12 порцій:
- м’ясний фарш — 350 г;
- цибуля жовта ріпчаста — 90 г;
- борошно — 100 г;
- вода — 50 г;
- яйце куряче, велике — 2 шт.;
- сметана — 2 ст. л.;
- крохмаль кукурудзяний — 1 ст. л.;
- олія, сіль, чорний перець — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Натріть на дрібній тертці цибулю, додайте її до фаршу. Суміш перемішайте, поперчіть та посоліть.
- В окремій мисці збийте яйця, воду, сметану, додайте щіпку солі. Додавайте порціями борошно, перемішуючи, щоб не було грудочок.
- З отриманого фаршу сформуйте кульки. Обваляйте їх у сухій суміші борошна та крохмалю.
- По черзі занурюйте кульки в кляр і викладайте їх на розігріту з олією сковороду. Накрийте кришкою та підсмажте кульки з кожного боку по 5 хвилин. Викладіть на паперовий рушник, щоб стік зайвий жир.
Подавайте кульки з картопляним пюре або овочевим салатом. Смачного!