Замість набридлих котлет: рецепт незвичайної страви з жмені фаршу

Проста в приготуванні страва вразить всіх!

Думаєте, що приготувати замість звичних котлет? Пропонуємо здивувати близьких м’ясним фаршем у клярі на сковороді — ситна, ніжна страва особливо сподобається дітям.

Shuba радить готувати страву з яловичого фаршу, але за бажання ви можете вибрати будь-який інший. Можна пофантазувати зі спеціями та додати сушений часник, кріп, петрушку, інші трави, паприку чи гострий перець. А якщо обваляти кульки в панірувальних сухарях і обсмажити у фритюрі — вийде чудова закуска для вечірки.

Як приготувати фарш у клярі

Інгредієнти на 12 порцій:

м’ясний фарш — 350 г;

цибуля жовта ріпчаста — 90 г;

борошно — 100 г;

вода — 50 г;

яйце куряче, велике — 2 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

крохмаль кукурудзяний — 1 ст. л.;

олія, сіль, чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Натріть на дрібній тертці цибулю, додайте її до фаршу. Суміш перемішайте, поперчіть та посоліть. В окремій мисці збийте яйця, воду, сметану, додайте щіпку солі. Додавайте порціями борошно, перемішуючи, щоб не було грудочок. З отриманого фаршу сформуйте кульки. Обваляйте їх у сухій суміші борошна та крохмалю. По черзі занурюйте кульки в кляр і викладайте їх на розігріту з олією сковороду. Накрийте кришкою та підсмажте кульки з кожного боку по 5 хвилин. Викладіть на паперовий рушник, щоб стік зайвий жир.

Подавайте кульки з картопляним пюре або овочевим салатом. Смачного!