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Всего 20 минут – и ужин на столе: сочная рыбка в духовке

Автор
Мария Дума Мария Дума
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От такой рыбки никто не откажется
От такой рыбки никто не откажется. Фото shuba.life

Прекрасное блюдо, еще и готовится без масла

Мы рассказывали, как вкусно приготовить рыбку на сковороде, тушеной с лучком. Теперь делимся простым рецептом скумбрии в духовке.

Рыба по этому рецепту получается вкусная, сочная и ароматная. Еще готовится быстро. Как это сделать, рассказали на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

  • скумбрия – 2 шт.
  • сметана — 2 ст. л
  • лимон — 4 дольки
  • лук – 0,5 шт.
  • любимые специи — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Вычищаем внутренности у рыб. Отрезаем им головы и хвосты. Делаем по бокам рыбы надрезы.
  2. Тщательно натираем скумбрию специями. Внутрь укладываем кружочки лимона.
  3. В разрезы, сделанные по бокам, вставляем полкольца лука. Смазываем рыбу сметаной и оставляем на 30 минут.
  4. Ставим рыбку в предварительно разогретую на 180 градусов духовку на 20-30 минут. На большее не оставляем – может появиться неприятный привкус.

По этому рецепту рыбка остается очень сочной. Идеальным гарниром к ней станет вкусное картофельное пюре. Также мы рассказывали, как приготовить аутентичное украинское блюдо с рыбой – очень вкусный и простой в исполнении пирог "Баба-шарпанина".

Теги:
#Рецепт #Рыба #Скумбрия #Духовка