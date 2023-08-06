Всего 20 минут – и ужин на столе: сочная рыбка в духовке

Прекрасное блюдо, еще и готовится без масла

Мы рассказывали, как вкусно приготовить рыбку на сковороде, тушеной с лучком. Теперь делимся простым рецептом скумбрии в духовке.

Рыба по этому рецепту получается вкусная, сочная и ароматная. Еще готовится быстро. Как это сделать, рассказали на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

скумбрия – 2 шт.

сметана — 2 ст. л

лимон — 4 дольки

лук – 0,5 шт.

любимые специи — по вкусу

Способ приготовления:

Вычищаем внутренности у рыб. Отрезаем им головы и хвосты. Делаем по бокам рыбы надрезы. Тщательно натираем скумбрию специями. Внутрь укладываем кружочки лимона. В разрезы, сделанные по бокам, вставляем полкольца лука. Смазываем рыбу сметаной и оставляем на 30 минут. Ставим рыбку в предварительно разогретую на 180 градусов духовку на 20-30 минут. На большее не оставляем – может появиться неприятный привкус.

По этому рецепту рыбка остается очень сочной. Идеальным гарниром к ней станет вкусное картофельное пюре. Также мы рассказывали, как приготовить аутентичное украинское блюдо с рыбой – очень вкусный и простой в исполнении пирог "Баба-шарпанина".