Всього 20 хвилин — і вечеря на столі: соковита рибка в духовці
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Чудова страва, ще й готується без олії
Ми розповідали, як смачно приготувати рибку на сковороді, тушкованою з цибулькою. Тепер ділимось простим рецептом скумбрії в духовці.
Риба за цим рецептом виходить смачна, соковита та ароматна. Ще й готується швидко. Як це зробити, розповіли на порталі ProstoWay.
Інгредієнти:
- скумбрія — 2 шт.
- сметана — 2 ст. л
- лимон — 4 дольки
- цибуля — 0,5 шт.
- улюблені спеції — до смаку
Спосіб приготування:
- Вичищаємо нутрощі у рибин. Відрізаємо їм голови і хвости. Робимо з боків риби надрізи.
- Ретельно натираємо скумбрію спеціями. Всередину вкладаємо кружечки лимона.
- В розрізи, зроблені з боків, вставляємо півкільця цибулі. Змащуємо рибу сметаною і залишаємо на 30 хвилин.
- Ставимо рибку в попередньо розігріту на 180 градусів духовку на 20-30 хвилин. На більше не залишаємо — може з’явитися неприємний присмак.
За цим рецептом рибка залишається дуже соковитою. Ідеальним гарніром до неї стане смачне картопляне пюре. Також ми розповідали, як приготувати автентичну українську страву з рибою — дуже смачний і простий у виконанні пиріг "Баба-шарпанина".