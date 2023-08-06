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Всього 20 хвилин — і вечеря на столі: соковита рибка в духовці

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Від такої рибки ніхто не відмовиться
Від такої рибки ніхто не відмовиться. Фото shuba.life

Чудова страва, ще й готується без олії

Ми розповідали, як смачно приготувати рибку на сковороді, тушкованою з цибулькою. Тепер ділимось простим рецептом скумбрії в духовці.

Риба за цим рецептом виходить смачна, соковита та ароматна. Ще й готується швидко. Як це зробити, розповіли на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

  • скумбрія — 2 шт.
  • сметана — 2 ст. л
  • лимон — 4 дольки
  • цибуля — 0,5 шт.
  • улюблені спеції — до смаку

Спосіб приготування:

  1. Вичищаємо нутрощі у рибин. Відрізаємо їм голови і хвости. Робимо з боків риби надрізи.
  2. Ретельно натираємо скумбрію спеціями. Всередину вкладаємо кружечки лимона.
  3. В розрізи, зроблені з боків, вставляємо півкільця цибулі. Змащуємо рибу сметаною і залишаємо на 30 хвилин.
  4. Ставимо рибку в попередньо розігріту на 180 градусів духовку на 20-30 хвилин. На більше не залишаємо — може з’явитися неприємний присмак.

За цим рецептом рибка залишається дуже соковитою. Ідеальним гарніром до неї стане смачне картопляне пюре. Також ми розповідали, як приготувати автентичну українську страву з рибою — дуже смачний і простий у виконанні пиріг "Баба-шарпанина".

Теги:
#Рецепт #Риба #Скумбрія #Духовка