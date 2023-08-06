Всього 20 хвилин — і вечеря на столі: соковита рибка в духовці

Чудова страва, ще й готується без олії

Ми розповідали, як смачно приготувати рибку на сковороді, тушкованою з цибулькою. Тепер ділимось простим рецептом скумбрії в духовці.

Риба за цим рецептом виходить смачна, соковита та ароматна. Ще й готується швидко. Як це зробити, розповіли на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

скумбрія — 2 шт.

сметана — 2 ст. л

лимон — 4 дольки

цибуля — 0,5 шт.

улюблені спеції — до смаку

Спосіб приготування:

Вичищаємо нутрощі у рибин. Відрізаємо їм голови і хвости. Робимо з боків риби надрізи. Ретельно натираємо скумбрію спеціями. Всередину вкладаємо кружечки лимона. В розрізи, зроблені з боків, вставляємо півкільця цибулі. Змащуємо рибу сметаною і залишаємо на 30 хвилин. Ставимо рибку в попередньо розігріту на 180 градусів духовку на 20-30 хвилин. На більше не залишаємо — може з’явитися неприємний присмак.

За цим рецептом рибка залишається дуже соковитою. Ідеальним гарніром до неї стане смачне картопляне пюре. Також ми розповідали, як приготувати автентичну українську страву з рибою — дуже смачний і простий у виконанні пиріг "Баба-шарпанина".