Укр

Салат, которым наестся вся семья: быстрый рецепт из четырех ингредиентов

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Прекрасный вариант салата на обед или ужин
Прекрасный вариант салата на обед или ужин. Фото slk.kh.ua

Попробуйте – и родные будут просить приготовить еще

Часто бывает, что времени и желания, чтобы что-нибудь готовить, совсем нет. Нет даже сил забросить в духовку сытную овощную запеканку. Но семья нуждается в ужине — и тогда пригодятся скорые рецепты. Такие, как этот легкий салат из четырех ингредиентов.

Этот салат легко готовится и имеет оригинальный вкус. А еще продукты для него нужны самые простые. Рецептом поделились на портале noviydoctor.com.

Ингредиенты:

  • 2-3 помидора
  • 1-2 яблока
  • 200 г твердого сыра
  • 5 ст. ложек сметаны
  • 2-3 зубчика чеснока
  • Соль, перец — по вкусу
  • Зелень

Способ приготовления:

  1. Для соуса пропускаем зубчики чеснока через пресс или натираем на мелкой терке. Смешиваем его со сметаной, по желанию добавляем измельченную зелень.
  2. Соус перемешиваем, ставим на несколько минут в холодильник и занимаемся салатом. Чистые помидоры разрезаем на половинки и удаляем семена вместе с сочной частью. Что осталось, нарезаем на средние полоски.
  3. Твердый сыр натираем на большой терке. Яблоки чистим от кожуры, удаляем семена и прожилки внутри. Натираем на большой терке.
  4. Размельченные помидоры, яблоки и тертый сыр перекладываем в одну глубокую миску. Перемешиваем.
  5. Добавляем готовый сметанный соус. Солим, перчим по вкусу. Еще раз тщательно перемешиваем.

Этот вкусный и освежающий салат получается лёгким, сочным и здоровым. Также мы делились рецептом вкусного турецкого соуса.

Теги:
#Рецепт #Яблоки #Салат