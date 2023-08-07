Салат, которым наестся вся семья: быстрый рецепт из четырех ингредиентов

Попробуйте – и родные будут просить приготовить еще

Часто бывает, что времени и желания, чтобы что-нибудь готовить, совсем нет. Нет даже сил забросить в духовку сытную овощную запеканку. Но семья нуждается в ужине — и тогда пригодятся скорые рецепты. Такие, как этот легкий салат из четырех ингредиентов.

Этот салат легко готовится и имеет оригинальный вкус. А еще продукты для него нужны самые простые. Рецептом поделились на портале noviydoctor.com.

Ингредиенты:

2-3 помидора

1-2 яблока

200 г твердого сыра

5 ст. ложек сметаны

2-3 зубчика чеснока

Соль, перец — по вкусу

Зелень

Способ приготовления:

Для соуса пропускаем зубчики чеснока через пресс или натираем на мелкой терке. Смешиваем его со сметаной, по желанию добавляем измельченную зелень. Соус перемешиваем, ставим на несколько минут в холодильник и занимаемся салатом. Чистые помидоры разрезаем на половинки и удаляем семена вместе с сочной частью. Что осталось, нарезаем на средние полоски. Твердый сыр натираем на большой терке. Яблоки чистим от кожуры, удаляем семена и прожилки внутри. Натираем на большой терке. Размельченные помидоры, яблоки и тертый сыр перекладываем в одну глубокую миску. Перемешиваем. Добавляем готовый сметанный соус. Солим, перчим по вкусу. Еще раз тщательно перемешиваем.

Этот вкусный и освежающий салат получается лёгким, сочным и здоровым. Также мы делились рецептом вкусного турецкого соуса.