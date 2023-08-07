Салат, яким наїсться уся родина: швидкий рецепт із чотирьох інгредієнтів
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Спробуйте — і рідні будуть просити приготувати ще
Часто буває, що часу та бажання, аби щось готувати, зовсім немає. Немає навіть сил закинути в духовку ситну овочеву запіканку. Але сім'я потребує вечері — і тоді в пригоді стають швидкі рецепти. Такі, як цей легкий салат з чотирьох інгредієнтів.
Цей салат легко готується та має оригінальний смак. А ще продукти для нього потрібні найпростіші. Рецептом поділились на порталі noviydoctor.com.
Інгредієнти:
- 2-3 помідори
- 1-2 яблука
- 200 г твердого сиру
- 5 ст. ложок сметани
- 2-3 зубчики часнику
- Сіль, перець — до смаку
- Зелень
Спосіб приготування:
- Для соусу пропускаємо зубчики часнику через прес або натираємо на дрібній тертці. Змішуємо його з сметаною, за бажанням додаємо подрібнену зелень.
- Соус перемішуємо, ставимо на кілька хвилин в холодильник і займаємось салатом. Чисті помідори розрізаємо на половинки та видаляємо насіння разом із соковитою частиною. Що залишилось, нарізаємо на середні смужки.
- Твердий сир натираємо на великій терці. Яблука чистимо від шкірки, видаляємо насіння та прожилки всередині. Натираємо на великій тертці.
- Подрібнені помідори, яблука і тертий сир перекладаємо в одну глибоку миску. Перемішуємо.
- Додаємо готовий сметанний соус. Солимо, перчимо до смаку. Ще раз ретельно перемішуємо.
Цей смачний і освіжаючий салат виходить легким, соковитим і здоровим. Також ми ділились рецептом смачного турецького соусу.