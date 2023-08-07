Салат, яким наїсться уся родина: швидкий рецепт із чотирьох інгредієнтів

Спробуйте — і рідні будуть просити приготувати ще

Часто буває, що часу та бажання, аби щось готувати, зовсім немає. Немає навіть сил закинути в духовку ситну овочеву запіканку. Але сім'я потребує вечері — і тоді в пригоді стають швидкі рецепти. Такі, як цей легкий салат з чотирьох інгредієнтів.

Цей салат легко готується та має оригінальний смак. А ще продукти для нього потрібні найпростіші. Рецептом поділились на порталі noviydoctor.com.

Інгредієнти:

2-3 помідори

1-2 яблука

200 г твердого сиру

5 ст. ложок сметани

2-3 зубчики часнику

Сіль, перець — до смаку

Зелень

Спосіб приготування:

Для соусу пропускаємо зубчики часнику через прес або натираємо на дрібній тертці. Змішуємо його з сметаною, за бажанням додаємо подрібнену зелень. Соус перемішуємо, ставимо на кілька хвилин в холодильник і займаємось салатом. Чисті помідори розрізаємо на половинки та видаляємо насіння разом із соковитою частиною. Що залишилось, нарізаємо на середні смужки. Твердий сир натираємо на великій терці. Яблука чистимо від шкірки, видаляємо насіння та прожилки всередині. Натираємо на великій тертці. Подрібнені помідори, яблука і тертий сир перекладаємо в одну глибоку миску. Перемішуємо. Додаємо готовий сметанний соус. Солимо, перчимо до смаку. Ще раз ретельно перемішуємо.

Цей смачний і освіжаючий салат виходить легким, соковитим і здоровим. Також ми ділились рецептом смачного турецького соусу.