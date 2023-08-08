Приготовите за две минуты, съедите за минуту: эта копеечная намазка будет всегда у вас дома
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Проверенный рецепт невероятной намазки
Можно ли представить себе праздничный стол или обычный перекус без любимой намазки? Представьте только: вкусное блюдо на хрустящей гренке – есть ли в мире большее удовольствие?
Намазка по рецепту "Господиньки" по вкусу довольно необычная, ведь среди ингредиентов есть колбасный сыр — именно придает блюду копченый вкус. Готовить такую намазку – пару минут, а съедается она еще быстрее. Попробуйте – и вся ваша семья останется довольной.
Как приготовить намазку из колбасного сыра
Ингредиенты:
- сыр колбасный копченый (можно заменить плавленым) – 150 г;
- яйца – 3 шт.;
- морковь – 1-2 шт.;
- чеснок – 3 – 4 зубчика;
- перец – 1/2 ч. л.;
- майонез – 1 ст.л.;
- сметана – 1 ст.л;
- соль – щепотка;
- батон.
Способ приготовления:
- Натираем на большой терке колбасный сыр.
- Отвариваем куриные яйца, также натираем на большой терке.
- Морковь трем на мелкой терке. Чеснок пропускаем через пресс.
- Все ингредиенты перемешиваем, по желанию добавляем перец.
- Для приготовления заправки смешиваем сметану и майонез, добавляем в основную массу и все перемешиваем, при необходимости солим.
- Хлеб подсушиваем в тостере или на сухой стороне с обеих сторон.
- Намазываем батон смесью и подаем на стол.
К намазке можно приготовить гренки из белого хлеба по рецепту "Телеграфа". Такая закуска будет в вашем холодильнике постоянно!