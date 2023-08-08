Приготовите за две минуты, съедите за минуту: эта копеечная намазка будет всегда у вас дома

Проверенный рецепт невероятной намазки

Можно ли представить себе праздничный стол или обычный перекус без любимой намазки? Представьте только: вкусное блюдо на хрустящей гренке – есть ли в мире большее удовольствие?

Намазка по рецепту "Господиньки" по вкусу довольно необычная, ведь среди ингредиентов есть колбасный сыр — именно придает блюду копченый вкус. Готовить такую намазку – пару минут, а съедается она еще быстрее. Попробуйте – и вся ваша семья останется довольной.

Как приготовить намазку из колбасного сыра

Ингредиенты:

сыр колбасный копченый (можно заменить плавленым) – 150 г;

яйца – 3 шт.;

морковь – 1-2 шт.;

чеснок – 3 – 4 зубчика;

перец – 1/2 ч. л.;

майонез – 1 ст.л.;

сметана – 1 ст.л;

соль – щепотка;

батон.

Способ приготовления:

Натираем на большой терке колбасный сыр. Отвариваем куриные яйца, также натираем на большой терке. Морковь трем на мелкой терке. Чеснок пропускаем через пресс. Все ингредиенты перемешиваем, по желанию добавляем перец. Для приготовления заправки смешиваем сметану и майонез, добавляем в основную массу и все перемешиваем, при необходимости солим. Хлеб подсушиваем в тостере или на сухой стороне с обеих сторон. Намазываем батон смесью и подаем на стол.

К намазке можно приготовить гренки из белого хлеба по рецепту "Телеграфа". Такая закуска будет в вашем холодильнике постоянно!