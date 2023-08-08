Приготуєте за дві хвилини, з’їсте за хвилину: ця копійчана намазка завжди буде у вас вдома
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Перевірений рецепт неймовірної намазки
Чи можна уявити собі святковий стіл або звичайне перекушування без улюбленої намазки ? Уявіть тільки: смачна страва на хрусткій грінці – чи є у світі більше задоволення?
Намазка за рецептом "Господиньки" на смак досить незвичайна, адже серед інгредієнтів є ковбасний сир — саме надає страві копченого смаку. Готувати таку намазку – кілька хвилин, а з’їдається вона ще швидше. Спробуйте – і вся ваша сім’я залишиться задоволеною.
Як приготувати намазку з ковбасного сиру
Інгредієнти:
- сир ковбасний копчений (можна замінити плавленим) – 150 г;
- яйця – 3 шт.;
- морква – 1-2 шт.;
- часник – 3 – 4 зубчики;
- перець — 1/2 ч. л.;
- майонез – 1 ст.
- сметана – 1 ст.л;
- сіль — щіпка;
- батон.
Спосіб приготування:
- Натираємо на великій тертці ковбасний сир.
- Відварюємо курячі яйця, також натираємо на великій тертці.
- Морква три на дрібній тертці. Часник пропускаємо через прес.
- Усі інгредієнти перемішуємо, за бажанням додаємо перець.
- Для приготування заправки змішуємо сметану і майонез, додаємо в основну масу і перемішуємо все, при необхідності солимо.
- Хліб підсушуємо в тостері або на сухій стороні з обох боків.
- Намазуємо батон сумішшю та подаємо на стіл.
До намазки можна приготувати грінки із білого хліба за рецептом "Телеграфа". Така закуска буде у вашому холодильнику постійно!