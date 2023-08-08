Приготуєте за дві хвилини, з’їсте за хвилину: ця копійчана намазка завжди буде у вас вдома

Перевірений рецепт неймовірної намазки

Чи можна уявити собі святковий стіл або звичайне перекушування без улюбленої намазки ? Уявіть тільки: смачна страва на хрусткій грінці – чи є у світі більше задоволення?

Намазка за рецептом "Господиньки" на смак досить незвичайна, адже серед інгредієнтів є ковбасний сир — саме надає страві копченого смаку. Готувати таку намазку – кілька хвилин, а з’їдається вона ще швидше. Спробуйте – і вся ваша сім’я залишиться задоволеною.

Як приготувати намазку з ковбасного сиру

Інгредієнти:

сир ковбасний копчений (можна замінити плавленим) – 150 г;

яйця – 3 шт.;

морква – 1-2 шт.;

часник – 3 – 4 зубчики;

перець — 1/2 ч. л.;

майонез – 1 ст.

сметана – 1 ст.л;

сіль — щіпка;

батон.

Спосіб приготування:

Натираємо на великій тертці ковбасний сир. Відварюємо курячі яйця, також натираємо на великій тертці. Морква три на дрібній тертці. Часник пропускаємо через прес. Усі інгредієнти перемішуємо, за бажанням додаємо перець. Для приготування заправки змішуємо сметану і майонез, додаємо в основну масу і перемішуємо все, при необхідності солимо. Хліб підсушуємо в тостері або на сухій стороні з обох боків. Намазуємо батон сумішшю та подаємо на стіл.

До намазки можна приготувати грінки із білого хліба за рецептом "Телеграфа". Така закуска буде у вашому холодильнику постійно!