Пальчики оближешь: фантастический копеечный салат на каждый день
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Блюдо хоть и постное, но безумно сытное
Свекла — это самый настоящий украинский суперфуд. Многие думают, что из этого овоща не приготовишь ничего, кроме ароматного борща, и очень ошибается.
Вместе с порталом "Вона" делимся рецептом вкусного салата с запеченной свеклой. Блюдо получается очень сытным и аппетитным, и при этом бюджетным.
Ингредиенты:
- 450 г свеклы;
- 100 г кураги;
- 50 г грецких орехов;
- 20 г тыквенных семян;
- 100 г йогурта;
- соль, чёрный перец;
- зелень по вкусу.
Способ приготовления:
- Свеклу моем, заворачиваем в фольгу. Выкладываем на противень и отправляем в духовку. Запекаем их до мягкости.
- Когда овощи остынут, нарезаем их на кусочки. Любыми удобными кусочками измельчаем курагу и зелень.
- Грецкие орехи очищаем от скорлупы, обжариваем на сухой сковороде. Нарезаем их маленькими кусочками.
- В миску выкладываем нарезанную свеклу, курагу и орехи. Щедро присыпаем тыквенными семенами.
- Солим, перчим, кладем йогурт. Тщательно перемешиваем.
Перед подачей присыпаем салат зеленью. Также мы рассказывали, как из свеклы приготовить вкусную намазку к праздничному столу.