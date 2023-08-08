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Пальчики оближешь: фантастический копеечный салат на каждый день

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Этот салат со свеклой получается очень вкусной
Этот салат со свеклой получается очень вкусной. Фото klopotenko.com

Блюдо хоть и постное, но безумно сытное

Свекла — это самый настоящий украинский суперфуд. Многие думают, что из этого овоща не приготовишь ничего, кроме ароматного борща, и очень ошибается.

Вместе с порталом "Вона" делимся рецептом вкусного салата с запеченной свеклой. Блюдо получается очень сытным и аппетитным, и при этом бюджетным.

Ингредиенты:

  • 450 г свеклы;
  • 100 г кураги;
  • 50 г грецких орехов;
  • 20 г тыквенных семян;
  • 100 г йогурта;
  • соль, чёрный перец;
  • зелень по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Свеклу моем, заворачиваем в фольгу. Выкладываем на противень и отправляем в духовку. Запекаем их до мягкости.
  2. Когда овощи остынут, нарезаем их на кусочки. Любыми удобными кусочками измельчаем курагу и зелень.
  3. Грецкие орехи очищаем от скорлупы, обжариваем на сухой сковороде. Нарезаем их маленькими кусочками.
  4. В миску выкладываем нарезанную свеклу, курагу и орехи. Щедро присыпаем тыквенными семенами.
  5. Солим, перчим, кладем йогурт. Тщательно перемешиваем.

Перед подачей присыпаем салат зеленью. Также мы рассказывали, как из свеклы приготовить вкусную намазку к праздничному столу.

Теги:
#Рецепт #Свекла #Салат