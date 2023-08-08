Пальчики оближешь: фантастический копеечный салат на каждый день

Блюдо хоть и постное, но безумно сытное

Свекла — это самый настоящий украинский суперфуд. Многие думают, что из этого овоща не приготовишь ничего, кроме ароматного борща, и очень ошибается.

Вместе с порталом "Вона" делимся рецептом вкусного салата с запеченной свеклой. Блюдо получается очень сытным и аппетитным, и при этом бюджетным.

Ингредиенты:

450 г свеклы;

100 г кураги;

50 г грецких орехов;

20 г тыквенных семян;

100 г йогурта;

соль, чёрный перец;

зелень по вкусу.

Способ приготовления:

Свеклу моем, заворачиваем в фольгу. Выкладываем на противень и отправляем в духовку. Запекаем их до мягкости. Когда овощи остынут, нарезаем их на кусочки. Любыми удобными кусочками измельчаем курагу и зелень. Грецкие орехи очищаем от скорлупы, обжариваем на сухой сковороде. Нарезаем их маленькими кусочками. В миску выкладываем нарезанную свеклу, курагу и орехи. Щедро присыпаем тыквенными семенами. Солим, перчим, кладем йогурт. Тщательно перемешиваем.

Перед подачей присыпаем салат зеленью. Также мы рассказывали, как из свеклы приготовить вкусную намазку к праздничному столу.