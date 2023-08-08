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Пальчики оближеш: фантастичний копійчаний салат на щодень

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Цей салат з буряком виходить дуже смачним
Цей салат з буряком виходить дуже смачним. Фото klopotenko.com

Страва хоч і пісна, але шалено ситна

Буряк — це справжнісінький український суперфуд. Багато хто думає, що з цього овочу не приготуєш нічого, крім ароматного борщу, і дуже помиляється.

Разом із порталом "Вона" ділимось рецептом смачного салату із запеченим буряком. Страва виходить дуже ситною та апетитною, і при цьому — бюджетною.

Інгредієнти:

  • 450 г буряків;
  • 100 г кураги;
  • 50 г волоських горіхів;
  • 20 г гарбузового насіння;
  • 100 г йогурту;
  • сіль, чорний перець;
  • зелень до смаку.

Спосіб приготування:

  1. Буряки миємо, загортаємо у фольгу. Викладаємо на деко та відправляємо в духовку. Запікаємо їх до м’якості.
  2. Коли овочі вистигнуть, нарізаємо їх на шматочки. Будь-якими зручними шматочками подрібнюємо курагу та зелень.
  3. Волоські горіхи очищаємо від шкаралупи, обсмажуємо на сухій сковороді. Нарізаємо їх маленькими шматочками.
  4. В миску викладаємо нарізані буряки, курагу та горіхи. Щедро присипаємо гарбузовим насінням.
  5. Солимо, перчимо, кладемо йогурт. Ретельно перемішуємо.

Перед подачею присипаємо салат зеленню. Також ми розповідали, як з буряка приготувати смачну намазку до святкового столу.

Теги:
#Рецепт #Буряк #Салат