Пальчики оближеш: фантастичний копійчаний салат на щодень

Страва хоч і пісна, але шалено ситна

Буряк — це справжнісінький український суперфуд. Багато хто думає, що з цього овочу не приготуєш нічого, крім ароматного борщу, і дуже помиляється.

Разом із порталом "Вона" ділимось рецептом смачного салату із запеченим буряком. Страва виходить дуже ситною та апетитною, і при цьому — бюджетною.

Інгредієнти:

450 г буряків;

100 г кураги;

50 г волоських горіхів;

20 г гарбузового насіння;

100 г йогурту;

сіль, чорний перець;

зелень до смаку.

Спосіб приготування:

Буряки миємо, загортаємо у фольгу. Викладаємо на деко та відправляємо в духовку. Запікаємо їх до м’якості. Коли овочі вистигнуть, нарізаємо їх на шматочки. Будь-якими зручними шматочками подрібнюємо курагу та зелень. Волоські горіхи очищаємо від шкаралупи, обсмажуємо на сухій сковороді. Нарізаємо їх маленькими шматочками. В миску викладаємо нарізані буряки, курагу та горіхи. Щедро присипаємо гарбузовим насінням. Солимо, перчимо, кладемо йогурт. Ретельно перемішуємо.

Перед подачею присипаємо салат зеленню. Також ми розповідали, як з буряка приготувати смачну намазку до святкового столу.