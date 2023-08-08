Пальчики оближеш: фантастичний копійчаний салат на щодень
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Страва хоч і пісна, але шалено ситна
Буряк — це справжнісінький український суперфуд. Багато хто думає, що з цього овочу не приготуєш нічого, крім ароматного борщу, і дуже помиляється.
Разом із порталом "Вона" ділимось рецептом смачного салату із запеченим буряком. Страва виходить дуже ситною та апетитною, і при цьому — бюджетною.
Інгредієнти:
- 450 г буряків;
- 100 г кураги;
- 50 г волоських горіхів;
- 20 г гарбузового насіння;
- 100 г йогурту;
- сіль, чорний перець;
- зелень до смаку.
Спосіб приготування:
- Буряки миємо, загортаємо у фольгу. Викладаємо на деко та відправляємо в духовку. Запікаємо їх до м’якості.
- Коли овочі вистигнуть, нарізаємо їх на шматочки. Будь-якими зручними шматочками подрібнюємо курагу та зелень.
- Волоські горіхи очищаємо від шкаралупи, обсмажуємо на сухій сковороді. Нарізаємо їх маленькими шматочками.
- В миску викладаємо нарізані буряки, курагу та горіхи. Щедро присипаємо гарбузовим насінням.
- Солимо, перчимо, кладемо йогурт. Ретельно перемішуємо.
Перед подачею присипаємо салат зеленню. Також ми розповідали, як з буряка приготувати смачну намазку до святкового столу.