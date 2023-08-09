Что приготовить из переросших огурцов: обалденный рецепт овощной икры из двух ингредиентов
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Если есть переросшие огурцы — не выбрасывайте их!
Если классическая кабачковая икра уже надоела, предлагаем отличную альтернативу — овощную икру из огурцов. Это хороший способ сделать из переросших огурцов невероятное блюдо.
Поверьте: огурцы никогда не были вкуснее. Такой икрой по рецепту "Главреда" вы будете наслаждаться всю зиму!
Как приготовить овощную икру из огурцов
Ингредиенты на 2 полулитровые банки:
- огурцы — 1 кг;
- лук — 2 шт.;
- морковка — 2 шт.;
- болгарский перец — 2 шт.;
- помидоры — 3 шт.;
- томатная паста — 4 ст. л.;
- чеснок — по вкусу;
- масло;
- соль — 1 ст. л.;
- сахар — 2 ст. л.;
- уксус — 9% — 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Огурцы моем, очищаем от кожуры. Натираем на крупной терки или режем мелкими кубиками. Солим, перемешиваем и даем им пустить сок.
- Морковь чистим, режем и пропускаем через мясорубку. Чистим и мелко режем лук.
- Помидоры и перец моем, режем и также пропускаем через мясорубку.
- К помидорам с болгарским перцем добавляем томатную пасту и перемешиваем.
- Разогреваем в кастрюле 70 мл масла, обжариваем на среднем огне морковку и лук. Добавляем огурцы и тушим 25 минут до полуготовности огурцов.
- В смесь добавляем томатную массу, соль, сахар, уксус, перемешиваем и тушим без крышки 10 минут.
- При желании добавляем молотый перец и чеснок, тушим еще 5 минут.
- Готовую икру раскладываем по стерилизованным банкам и закатываем.
Любите полакомиться овощной икрой? Предлагаем рецепт необычной морковной икры на зиму.