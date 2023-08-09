Что приготовить из переросших огурцов: обалденный рецепт овощной икры из двух ингредиентов

Если есть переросшие огурцы — не выбрасывайте их!

Если классическая кабачковая икра уже надоела, предлагаем отличную альтернативу — овощную икру из огурцов. Это хороший способ сделать из переросших огурцов невероятное блюдо.

Поверьте: огурцы никогда не были вкуснее. Такой икрой по рецепту "Главреда" вы будете наслаждаться всю зиму!

Как приготовить овощную икру из огурцов

Ингредиенты на 2 полулитровые банки:

огурцы — 1 кг;

лук — 2 шт.;

морковка — 2 шт.;

болгарский перец — 2 шт.;

помидоры — 3 шт.;

томатная паста — 4 ст. л.;

чеснок — по вкусу;

масло;

соль — 1 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.;

уксус — 9% — 1 ст. л.

Способ приготовления:

Огурцы моем, очищаем от кожуры. Натираем на крупной терки или режем мелкими кубиками. Солим, перемешиваем и даем им пустить сок. Морковь чистим, режем и пропускаем через мясорубку. Чистим и мелко режем лук. Помидоры и перец моем, режем и также пропускаем через мясорубку. К помидорам с болгарским перцем добавляем томатную пасту и перемешиваем. Разогреваем в кастрюле 70 мл масла, обжариваем на среднем огне морковку и лук. Добавляем огурцы и тушим 25 минут до полуготовности огурцов. В смесь добавляем томатную массу, соль, сахар, уксус, перемешиваем и тушим без крышки 10 минут. При желании добавляем молотый перец и чеснок, тушим еще 5 минут. Готовую икру раскладываем по стерилизованным банкам и закатываем.

Любите полакомиться овощной икрой? Предлагаем рецепт необычной морковной икры на зиму.