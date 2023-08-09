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Що приготувати з огірків, що переросли: шалений рецепт овочевої ікри з двох інгредієнтів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Цю неймовірно смачну намазку полюблять усі
Цю неймовірно смачну намазку полюблять усі. Фото ukr.media

Якщо є огірки, що переросли — не викидайте їх!

Якщо класична кабачкова ікра вже набридла, пропонуємо чудову альтернативу — овочеву ікру з огірків. Це хороший спосіб зробити з огірків, що переросли, неймовірну страву.

Повірте: огірки ніколи не були смачнішими. Такою ікрою за рецептом "Главреда" ви насолоджуватиметеся всю зиму!

Як приготувати овочеву ікру з огірків.

Інгредієнти на 2 півлітрові банки:

  • огірки — 1 кг;
  • цибуля — 2 шт.;
  • морквина — 2 шт.;
  • болгарський перець — 2 шт.;
  • помідори — 3 шт.;
  • томатна паста — 4 ст. л.;
  • часник — до свого смаку;
  • масло;
  • сіль — 1 ст. л.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • оцет — 9% — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Огірки миємо, очищаємо від шкірки. Натираємо на великій тертці або ріжемо дрібними кубиками. Солимо, перемішуємо і даємо їм пустити сік.
  2. Моркву чистимо, ріжемо і пропускаємо через м’ясорубку. Чистимо і дрібно ріжемо цибулю.
  3. Помідори та перець миємо, ріжемо і також пропускаємо через м’ясорубку.
  4. До помідорів із болгарським перцем додаємо томатну пасту і перемішуємо.
  5. Розігріваємо в каструлі 70 мл олії, обсмажуємо на середньому вогні моркву та цибулю. Додаємо огірки та тушкуємо 25 хвилин до напівготовності огірків.
  6. У суміш додаємо томатну масу, сіль, цукор, оцет, перемішуємо і тушкуємо без кришки 10 хвилин.
  7. За бажання додаємо мелений перець і часник, тушкуємо ще 5 хвилин.
  8. Готову ікру розкладаємо по стерилізованих банках і закочуємо.

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