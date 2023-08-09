Що приготувати з огірків, що переросли: шалений рецепт овочевої ікри з двох інгредієнтів
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Якщо є огірки, що переросли — не викидайте їх!
Якщо класична кабачкова ікра вже набридла, пропонуємо чудову альтернативу — овочеву ікру з огірків. Це хороший спосіб зробити з огірків, що переросли, неймовірну страву.
Повірте: огірки ніколи не були смачнішими. Такою ікрою за рецептом "Главреда" ви насолоджуватиметеся всю зиму!
Як приготувати овочеву ікру з огірків.
Інгредієнти на 2 півлітрові банки:
- огірки — 1 кг;
- цибуля — 2 шт.;
- морквина — 2 шт.;
- болгарський перець — 2 шт.;
- помідори — 3 шт.;
- томатна паста — 4 ст. л.;
- часник — до свого смаку;
- масло;
- сіль — 1 ст. л.;
- цукор — 2 ст. л.;
- оцет — 9% — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Огірки миємо, очищаємо від шкірки. Натираємо на великій тертці або ріжемо дрібними кубиками. Солимо, перемішуємо і даємо їм пустити сік.
- Моркву чистимо, ріжемо і пропускаємо через м’ясорубку. Чистимо і дрібно ріжемо цибулю.
- Помідори та перець миємо, ріжемо і також пропускаємо через м’ясорубку.
- До помідорів із болгарським перцем додаємо томатну пасту і перемішуємо.
- Розігріваємо в каструлі 70 мл олії, обсмажуємо на середньому вогні моркву та цибулю. Додаємо огірки та тушкуємо 25 хвилин до напівготовності огірків.
- У суміш додаємо томатну масу, сіль, цукор, оцет, перемішуємо і тушкуємо без кришки 10 хвилин.
- За бажання додаємо мелений перець і часник, тушкуємо ще 5 хвилин.
- Готову ікру розкладаємо по стерилізованих банках і закочуємо.
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