Що приготувати з огірків, що переросли: шалений рецепт овочевої ікри з двох інгредієнтів

Якщо є огірки, що переросли — не викидайте їх!

Якщо класична кабачкова ікра вже набридла, пропонуємо чудову альтернативу — овочеву ікру з огірків. Це хороший спосіб зробити з огірків, що переросли, неймовірну страву.

Повірте: огірки ніколи не були смачнішими. Такою ікрою за рецептом "Главреда" ви насолоджуватиметеся всю зиму!

Як приготувати овочеву ікру з огірків.

Інгредієнти на 2 півлітрові банки:

огірки — 1 кг;

цибуля — 2 шт.;

морквина — 2 шт.;

болгарський перець — 2 шт.;

помідори — 3 шт.;

томатна паста — 4 ст. л.;

часник — до свого смаку;

масло;

сіль — 1 ст. л.;

цукор — 2 ст. л.;

оцет — 9% — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Огірки миємо, очищаємо від шкірки. Натираємо на великій тертці або ріжемо дрібними кубиками. Солимо, перемішуємо і даємо їм пустити сік. Моркву чистимо, ріжемо і пропускаємо через м’ясорубку. Чистимо і дрібно ріжемо цибулю. Помідори та перець миємо, ріжемо і також пропускаємо через м’ясорубку. До помідорів із болгарським перцем додаємо томатну пасту і перемішуємо. Розігріваємо в каструлі 70 мл олії, обсмажуємо на середньому вогні моркву та цибулю. Додаємо огірки та тушкуємо 25 хвилин до напівготовності огірків. У суміш додаємо томатну масу, сіль, цукор, оцет, перемішуємо і тушкуємо без кришки 10 хвилин. За бажання додаємо мелений перець і часник, тушкуємо ще 5 хвилин. Готову ікру розкладаємо по стерилізованих банках і закочуємо.

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