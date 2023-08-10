Традиционная выпечка к Медовому Спасу: по этому рецепту вы приготовите самый воздушный яблочный пирог
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Отличная выпечка и на праздник, и для домашнего чаепития
В понедельник, 14 августа, в Украине отмечается важный христианский праздник — Медовый Спас. Традиционно все блюда в этот день готовятся с маком, медом, орехами и яблоками.
Этот пирог по рецепту Shuba — именно то, что вам нужно. Готовить его просто из тех продуктов, которые у вас есть под рукой. Однако если дома не оказалось сливочного масла, его можно заменить рафинированным растительным маслом; молоко — кефиром или простоквашей, а разрыхлитель — 1 ч. л. пищевой соды. Ну что, идем готовить?
Как приготовить яблочный пирог
Ингредиенты на форму размером 34×24 см:
- яйцо куриное, большое — 3 шт.;
- молоко — 180 мл;
- сахар — 150 г;
- соль — 1/5 ч. л.;
- сахар ванильный — 10 г;
- мука пшеничная — 300 г;
- масло сливочное — 80 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- корица молотая — 1/2 ч. л.;
- лимон -1 шт.;
- яблоки — 700 г.
Способ приготовления:
- Взбейте яйца с солью, сахаром и ванильным сахаром в легкую пену. Добавьте в массу молоко и растопленное сливочное масло, все хорошо перемешайте.
- В эту же массу натрите цедру лимона, добавьте корицу, просейте разрыхлитель, муку и перемешайте до однородной массы.
- Яблоки разрежьте, удалите сердцевину, нарежьте средними кусками. Добавьте в тесто, выжмите лимонный сок и перемешайте.
- Форму для выпечки смажьте маслом или застелите бумагой для выпечки. Духовку разогрейте до 180°С.
- Выложите тесто с яблоками, разровняйте и выпекайте около 40-45 минут.
- Накройте форму решеткой или кухонной доской, переверните на нее пирог. Нарежьте и подавайте пирог можно горячим.
К пирогу подавайте домашнее мороженое, взбитые сливки или просто сметану. Приятного аппетита!