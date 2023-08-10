Традиційна випічка до Медового Спасу: за цим рецептом ви приготуєте повітряний яблучний пиріг

Відмінна випічка і на свято, і для домашнього чаювання

У понеділок, 14 серпня, в Україні відзначається важливе християнське свято – Медовий Спас. Традиційно всі страви цього дня готуються з маком, медом, горіхами та яблуками.

Цей пиріг за рецептом Shuba – саме те, що вам потрібно. Готувати його просто з продуктів, які у вас є під рукою. Однак якщо вдома не виявилося вершкового масла, його можна замінити рафінованою олією; молоко — кефіром або кислим молоком, а розпушувач — 1 ч. л. харчової соди. Ну що йдемо готувати?

Як приготувати яблучний пиріг.

Інгредієнти на форму розміром 34×24 см:

яйце куряче, велике — 3 шт.;

молоко — 180 мл;

цукор — 150 г;

сіль — 1/5 ч. л.;

цукор ванільний — 10 г;

борошно пшеничне — 300 г;

масло вершкове — 80 г;

розпушувач — 10 г;

кориця мелена — 1/2 ч. л.;

лимон -1 шт.;

яблука — 700 г.

Спосіб приготування:

Збийте яйця із сіллю, цукром та ванільним цукром у легку піну. Додайте в масу молоко та розтоплене вершкове масло, все добре перемішайте. У цю масу натріть цедру лимона, додайте корицю, просійте розпушувач, борошно і перемішайте до однорідної маси. Яблука розріжте, видаліть серцевину, наріжте середніми шматками. Додайте в тісто, вичавіть лимонний сік і перемішайте. Форму для випікання змастіть олією або застеліть папером для випікання. Духовку розігрійте до 180°. Викладіть тісто з яблуками, розрівняйте та випікайте близько 40-45 хвилин. Накрийте форму ґратами чи кухонною дошкою, переверніть на неї пиріг. Наріжте та подавайте пиріг можна гарячим.

До пирога подавайте домашнє морозиво, збиті вершки або просто сметану. Смачного!