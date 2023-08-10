Традиційна випічка до Медового Спасу: за цим рецептом ви приготуєте повітряний яблучний пиріг
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Відмінна випічка і на свято, і для домашнього чаювання
У понеділок, 14 серпня, в Україні відзначається важливе християнське свято – Медовий Спас. Традиційно всі страви цього дня готуються з маком, медом, горіхами та яблуками.
Цей пиріг за рецептом Shuba – саме те, що вам потрібно. Готувати його просто з продуктів, які у вас є під рукою. Однак якщо вдома не виявилося вершкового масла, його можна замінити рафінованою олією; молоко — кефіром або кислим молоком, а розпушувач — 1 ч. л. харчової соди. Ну що йдемо готувати?
Як приготувати яблучний пиріг.
Інгредієнти на форму розміром 34×24 см:
- яйце куряче, велике — 3 шт.;
- молоко — 180 мл;
- цукор — 150 г;
- сіль — 1/5 ч. л.;
- цукор ванільний — 10 г;
- борошно пшеничне — 300 г;
- масло вершкове — 80 г;
- розпушувач — 10 г;
- кориця мелена — 1/2 ч. л.;
- лимон -1 шт.;
- яблука — 700 г.
Спосіб приготування:
- Збийте яйця із сіллю, цукром та ванільним цукром у легку піну. Додайте в масу молоко та розтоплене вершкове масло, все добре перемішайте.
- У цю масу натріть цедру лимона, додайте корицю, просійте розпушувач, борошно і перемішайте до однорідної маси.
- Яблука розріжте, видаліть серцевину, наріжте середніми шматками. Додайте в тісто, вичавіть лимонний сік і перемішайте.
- Форму для випікання змастіть олією або застеліть папером для випікання. Духовку розігрійте до 180°.
- Викладіть тісто з яблуками, розрівняйте та випікайте близько 40-45 хвилин.
- Накрийте форму ґратами чи кухонною дошкою, переверніть на неї пиріг. Наріжте та подавайте пиріг можна гарячим.
До пирога подавайте домашнє морозиво, збиті вершки або просто сметану. Смачного!