Такий десерт ви довго не забудете: шеф-кухар показав, як приготувати морозиво з сала

Такого ви ще не куштували

Смачне сало — настільки універсальний продукт, що з нього можна готувати навіть солодощі. Якщо у вас є гарний шматок сала з прожилками, ви, звісно ж, можете смачно засолити його.

Але шеф-кухар Андрій Клюс радить приготувати з нього морозиво. Він розповів, як це зробити. За словами Андрія, десерт виходить дуже смачним, а сало зі шкварками надає страві незабутньої текстури.

Інгредієнти:

Жовтки курячі — 5 шт

Цукор — 100 г

Вершки 30% — 200 мл

Молоко — 300 мл

Сало з м’ясом або бекон — 300г

Дрібка солі

Сухий лід — 500 г

Спосіб приготування:

Змішуємо разом цукор, вершки та жовтки. Ставимо миску на водяну баню та доводимо масу до температури 63-70 градусів Цельсія. Масу охолоджуємо до кімнатної температури. Нарізаємо маленьким кубиком бекон, обсмажуємо до золотистого кольору. З’єднуємо шкварки з молоком, охолоджуємо. Будь-яким чином подрібнюємо сухий лід. Можна загорнути його в рушник і розбити молотком чи іншим інструментом. При роботі з сухим льодом дотримуємось техніки безпеки, не беремо шматочки руками. Тримаємо його якомога далі від дітей та слизових оболонок. Лід у рецепті потрібен тільки для охолодження маси. Висипаємо лід у масу та перемішуємо жорстким вінчиком. В процесі будуть "спецефекти" — дим від випаровування сухого льоду. Перемішуємо ретельно. Коли дим перестане виділятись, а морозиво загусне, перекладаємо його в тару та кладемо в морозилку на 2 години — для стабілізації.

Морозиво виходить дуже смачне. Також ми розповідали, як приготувати набагато менш видовищний десерт — з малини, з використанням техніки погодинного перемішування.