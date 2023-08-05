Такой десерт вы долго не забудете: шеф-повар показал, как приготовить мороженое из сала

Такого вы еще не пробовали

Вкусное сало – настолько универсальный продукт, что из него можно готовить даже сладости. Если у вас есть хороший кусок сала с прожилками, вы, конечно, можете вкусно засолить его.

Но шеф-повар Андрей Клюс советует приготовить из него мороженое. Он рассказал, как это сделать. По словам Андрея, десерт получается очень вкусным, а сало со шкварками придает блюду незабываемую текстуру.

Ингредиенты:

Желтки куриные — 5 шт.

Сахар — 100 г

Сливки 30% — 200 мл

Молоко – 300 мл

Сало с мясом или бекон — 300г

Щепотка соли

Сухой лед — 500 г

Способ приготовления:

Смешиваем вместе сахар, сливки и желтки. Ставим миску на водяную баню и массу доводим до температуры 63-70 градусов Цельсия. Массу охлаждаем до комнатной температуры. Нарезаем маленьким кубиком бекон, обжариваем до золотистого цвета. Соединяем шкварки с молоком, охлаждаем. Каким-либо образом измельчаем сухой лед. Можно завернуть его в полотенце и разбить молотком или другим инструментом. При работе с сухим льдом соблюдаем технику безопасности, не берем кусочки руками. Держим его как можно дальше от детей и слизистых. Лед в рецепте требуется только для охлаждения массы. Высыпаем лед в массу и перемешиваем жестким венчиком. В процессе будут "спецефекты" — дым от испарения сухого льда. Перемешиваем тщательно. Когда дым перестанет выделяться, а замороженное мороженое, перекладываем его в тару и кладем в морозилку на 2 часа — для стабилизации.

Мороженое получается очень вкусное. Также мы рассказывали, как приготовить гораздо менее зрелищный десерт – из малины, с использованием техники почасового перемешивания.