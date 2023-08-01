Летняя намазка-пятиминутка: закуска, которая будет в холодильнике до самой зимы

Не только вкусное, но и полезное блюдо

Намазка на хлеб – самое простая и вкусная закуска, которую можно приготовить из самых простых, бюджетных продуктов: рыбы, мяса, овощей, бобовых. Заправлять намазку можно майонезом, сметаной или йогуртом.

Shuba предлагает приготовить сырную намазку с вялеными томатами. Такая намазка получается не только вкусной, но и полезной: в вяленых помидорах невероятное количество витамин. Эта закуска отлично сочетается как с мясом и сыром, так и с другими овощами — она точно станет фаворитом этого сезона!

Как приготовить намазку с вялеными томатами

Ингредиенты:

фета — 125 г;

сливочный сыр — 200 г;

томаты вяленые в масле — 50 г;

прованские травы — по вкусу.

По желанию:

чеснок, зубчики — 1 шт.;

грецкие орехи — 15 г.

Способ приготовления:

Вяленые томаты нарежьте на маленькие кусочки. Если используете чеснок и орешки, измельчите их также. В миске разомните сливочный сыр и фету, добавьте к ним измельченные томаты, чеснок и орехи, прованские травы и хорошо перемешайте намазку. Готовую намазку переложите в керамическую или стеклянную посуду, храните ее не более 2-х суток в холодильнике.

Приготовьте к намазке гренки из белого хлеба по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!