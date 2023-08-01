Летняя намазка-пятиминутка: закуска, которая будет в холодильнике до самой зимы
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Не только вкусное, но и полезное блюдо
Намазка на хлеб – самое простая и вкусная закуска, которую можно приготовить из самых простых, бюджетных продуктов: рыбы, мяса, овощей, бобовых. Заправлять намазку можно майонезом, сметаной или йогуртом.
Shuba предлагает приготовить сырную намазку с вялеными томатами. Такая намазка получается не только вкусной, но и полезной: в вяленых помидорах невероятное количество витамин. Эта закуска отлично сочетается как с мясом и сыром, так и с другими овощами — она точно станет фаворитом этого сезона!
Как приготовить намазку с вялеными томатами
Ингредиенты:
- фета — 125 г;
- сливочный сыр — 200 г;
- томаты вяленые в масле — 50 г;
- прованские травы — по вкусу.
По желанию:
- чеснок, зубчики — 1 шт.;
- грецкие орехи — 15 г.
Способ приготовления:
- Вяленые томаты нарежьте на маленькие кусочки. Если используете чеснок и орешки, измельчите их также.
- В миске разомните сливочный сыр и фету, добавьте к ним измельченные томаты, чеснок и орехи, прованские травы и хорошо перемешайте намазку.
- Готовую намазку переложите в керамическую или стеклянную посуду, храните ее не более 2-х суток в холодильнике.
Приготовьте к намазке гренки из белого хлеба по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!