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Летняя намазка-пятиминутка: закуска, которая будет в холодильнике до самой зимы

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Хит сезона - намазка с вялеными томатами
Хит сезона - намазка с вялеными томатами. Фото shuba.life

Не только вкусное, но и полезное блюдо

Намазка на хлеб – самое простая и вкусная закуска, которую можно приготовить из самых простых, бюджетных продуктов: рыбы, мяса, овощей, бобовых. Заправлять намазку можно майонезом, сметаной или йогуртом.

Shuba предлагает приготовить сырную намазку с вялеными томатами. Такая намазка получается не только вкусной, но и полезной: в вяленых помидорах невероятное количество витамин. Эта закуска отлично сочетается как с мясом и сыром, так и с другими овощами — она точно станет фаворитом этого сезона!

Как приготовить намазку с вялеными томатами

Ингредиенты:

  • фета — 125 г;
  • сливочный сыр — 200 г;
  • томаты вяленые в масле — 50 г;
  • прованские травы — по вкусу.

По желанию:

  • чеснок, зубчики — 1 шт.;
  • грецкие орехи — 15 г.

Способ приготовления:

  1. Вяленые томаты нарежьте на маленькие кусочки. Если используете чеснок и орешки, измельчите их также.
  2. В миске разомните сливочный сыр и фету, добавьте к ним измельченные томаты, чеснок и орехи, прованские травы и хорошо перемешайте намазку.
  3. Готовую намазку переложите в керамическую или стеклянную посуду, храните ее не более 2-х суток в холодильнике.

Приготовьте к намазке гренки из белого хлеба по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!

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