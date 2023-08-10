Три минуты – и блюдо на столе: сытный салат с кукурузой

Салат получается очень вкусным и питательным

Мы рассказывали, как вкусно и быстро приготовить свежий салат с яблоками. Теперь делимся рецептом простой закуски, которая может стать полноценным быстрым перекусом, так и украшением праздничного стола.

Салат из брокколи получается не только вкусным и сытным, но и полезным. Рецептом поделились на портале "Она".

Ингредиенты:

400 г брокколи;

200 г консервированной кукурузы;

3 шт. яиц;

зубчик чеснока;

2 ст. л. майонеза;

соль и черный перец по вкусу.

Способ приготовления:

Брокколи разбираем на соцветия и несколько минут отвариваем в подсоленном кипятке. Резко охлаждаем и нарезаем небольшими кусочками. Яйца тоже отвариваем. Крышим и соединяем их с брокколи. Добавляем консервированную кукурузу, перемешиваем. Чеснок измельчаем любым удобным способом и добавляем в майонез. Этим соусом заправляем салат. По вкусу добавляем соль и перец.

Готовый салат тщательно перемешиваем и сразу же подаем на стол. Также можно поэкспериментировать и вместо майонеза приготовить простой турецкий соус Хайдари будет очень вкусно.