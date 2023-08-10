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Три минуты – и блюдо на столе: сытный салат с кукурузой

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Такой салат легко станет завтраком или перекусом Новость обновлена 10 августа 2023, 12:08
Такой салат легко станет завтраком или перекусом. Фото shuba.life

Салат получается очень вкусным и питательным

Мы рассказывали, как вкусно и быстро приготовить свежий салат с яблоками. Теперь делимся рецептом простой закуски, которая может стать полноценным быстрым перекусом, так и украшением праздничного стола.

Салат из брокколи получается не только вкусным и сытным, но и полезным. Рецептом поделились на портале "Она".

Ингредиенты:

  • 400 г брокколи;
  • 200 г консервированной кукурузы;
  • 3 шт. яиц;
  • зубчик чеснока;
  • 2 ст. л. майонеза;
  • соль и черный перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Брокколи разбираем на соцветия и несколько минут отвариваем в подсоленном кипятке. Резко охлаждаем и нарезаем небольшими кусочками.
  2. Яйца тоже отвариваем. Крышим и соединяем их с брокколи. Добавляем консервированную кукурузу, перемешиваем.
  3. Чеснок измельчаем любым удобным способом и добавляем в майонез. Этим соусом заправляем салат. По вкусу добавляем соль и перец.

Готовый салат тщательно перемешиваем и сразу же подаем на стол. Также можно поэкспериментировать и вместо майонеза приготовить простой турецкий соус Хайдари будет очень вкусно.

Теги:
#Рецепт #Кукуруза #Салат #Броколі