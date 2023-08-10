Три минуты – и блюдо на столе: сытный салат с кукурузой
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Салат получается очень вкусным и питательным
Мы рассказывали, как вкусно и быстро приготовить свежий салат с яблоками. Теперь делимся рецептом простой закуски, которая может стать полноценным быстрым перекусом, так и украшением праздничного стола.
Салат из брокколи получается не только вкусным и сытным, но и полезным. Рецептом поделились на портале "Она".
Ингредиенты:
- 400 г брокколи;
- 200 г консервированной кукурузы;
- 3 шт. яиц;
- зубчик чеснока;
- 2 ст. л. майонеза;
- соль и черный перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Брокколи разбираем на соцветия и несколько минут отвариваем в подсоленном кипятке. Резко охлаждаем и нарезаем небольшими кусочками.
- Яйца тоже отвариваем. Крышим и соединяем их с брокколи. Добавляем консервированную кукурузу, перемешиваем.
- Чеснок измельчаем любым удобным способом и добавляем в майонез. Этим соусом заправляем салат. По вкусу добавляем соль и перец.
Готовый салат тщательно перемешиваем и сразу же подаем на стол. Также можно поэкспериментировать и вместо майонеза приготовить простой турецкий соус Хайдари будет очень вкусно.