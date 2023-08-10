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Три хвилини — і страва на столі: ситний салат з кукурудзою

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Такий салатик легко стане сніданком або перекусом Новина оновлена 10 серпня 2023, 12:08
Такий салатик легко стане сніданком або перекусом. Фото shuba.life

Салат виходить дуже смачним та поживним

Ми розповідали, як смачно та швидко приготувати свіжий салат з яблуками. Тепер ділимось рецептом простої закуски, яка може як стати повноцінним швидким перекусом, так і окрасою святкового столу.

Салат з броколі виходить не лише смачним та ситним, а й корисним. Рецептом поділились на порталі "Вона".

Інгредієнти:

  • 400 г броколі;
  • 200 г консервованої кукурудзи;
  • 3 шт. яєць;
  • зубчик часнику;
  • 2 ст. л. майонезу;
  • сіль та чорний перець до смаку.

Спосіб приготування:

  1. Броколі розбираємо на суцвіття та кілька хвилин відварюємо у підсоленому окропі. Різко охолоджуємо та нарізаємо невеликими шматочками.
  2. Яйця теж відварюємо. Кришимо та з’єднуємо їх з броколі. Додаємо консервовану кукурудзу, перемішуємо.
  3. Часник подрібнюємо будь-яким зручним способом та додаємо до майонезу. Цим соусом заправляємо салат. До смаку додаємо сіль та перець.

Готовий салат ретельно перемішуємо та одразу ж подаємо до столу. Також можна поекспериментувати і замість майонезу приготувати простий турецький соус Хайдарі — буде дуже смачно.

Теги:
#Рецепт #Кукурудза #Салат #Броколі