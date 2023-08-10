Три хвилини — і страва на столі: ситний салат з кукурудзою

Салат виходить дуже смачним та поживним

Ми розповідали, як смачно та швидко приготувати свіжий салат з яблуками. Тепер ділимось рецептом простої закуски, яка може як стати повноцінним швидким перекусом, так і окрасою святкового столу.

Салат з броколі виходить не лише смачним та ситним, а й корисним. Рецептом поділились на порталі "Вона".

Інгредієнти:

400 г броколі;

200 г консервованої кукурудзи;

3 шт. яєць;

зубчик часнику;

2 ст. л. майонезу;

сіль та чорний перець до смаку.

Спосіб приготування:

Броколі розбираємо на суцвіття та кілька хвилин відварюємо у підсоленому окропі. Різко охолоджуємо та нарізаємо невеликими шматочками. Яйця теж відварюємо. Кришимо та з’єднуємо їх з броколі. Додаємо консервовану кукурудзу, перемішуємо. Часник подрібнюємо будь-яким зручним способом та додаємо до майонезу. Цим соусом заправляємо салат. До смаку додаємо сіль та перець.

Готовий салат ретельно перемішуємо та одразу ж подаємо до столу. Також можна поекспериментувати і замість майонезу приготувати простий турецький соус Хайдарі — буде дуже смачно.