Три хвилини — і страва на столі: ситний салат з кукурудзою
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Салат виходить дуже смачним та поживним
Ми розповідали, як смачно та швидко приготувати свіжий салат з яблуками. Тепер ділимось рецептом простої закуски, яка може як стати повноцінним швидким перекусом, так і окрасою святкового столу.
Салат з броколі виходить не лише смачним та ситним, а й корисним. Рецептом поділились на порталі "Вона".
Інгредієнти:
- 400 г броколі;
- 200 г консервованої кукурудзи;
- 3 шт. яєць;
- зубчик часнику;
- 2 ст. л. майонезу;
- сіль та чорний перець до смаку.
Спосіб приготування:
- Броколі розбираємо на суцвіття та кілька хвилин відварюємо у підсоленому окропі. Різко охолоджуємо та нарізаємо невеликими шматочками.
- Яйця теж відварюємо. Кришимо та з’єднуємо їх з броколі. Додаємо консервовану кукурудзу, перемішуємо.
- Часник подрібнюємо будь-яким зручним способом та додаємо до майонезу. Цим соусом заправляємо салат. До смаку додаємо сіль та перець.
Готовий салат ретельно перемішуємо та одразу ж подаємо до столу. Також можна поекспериментувати і замість майонезу приготувати простий турецький соус Хайдарі — буде дуже смачно.