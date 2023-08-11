На такой завтрак детей звать не придется: сладкий омлет съедят прямо с деко

Только 20 минут — и блюдо на столе

Часто мы завтракаем пышным омлетом — это быстро, вкусно и невероятно сытно. Однако часто-густо бывают ситуации, когда дети не хотят есть и завтрак превращается в достаточно длительный процесс. Можно ли превратить омлет в любимое блюдо даже для самых вредных нехочух?

Да, если приготовить блюдо по рецепту Shuba. Пышный омлет из яиц, молока, муки и разрыхлителя готовится в кратчайшие сроки! Он вкусен и сам по себе, но яблоки, бананы и голубика делают его слаще, сочнее и в разы полезнее. Фрукты и ягоды можно менять в зависимости от сезона, например, добавить малину, клубнику, чернику, грушу.

Как приготовить сладкий омлет с яблоками и бананами

Ингредиенты на 2 порции:

яйца куриные — 2 шт.;

молоко — 50 мл;

мука пшеничная — 20 г;

сахар — 20 г;

разрыхлитель — 12 г;

соль — по вкусу;

масло подсолнечное — 20 мл;

банан — 1 шт.;

яблоки — 1 шт.;

голубика — 60 г;

сахарная пудра — 20 г.

Способ приготовления:

Яйца разделите на белки и желтки. Белки смешайте с солью и 10 г сахара, взбейте в крутую пену. Желтки перетрите с остальным сахаром, туда же добавьте муку, молоко и разрыхлитель. Взбивайте до однородности массы, осторожно введите белки и перемешайте. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом. Влейте туда омлет. Жарьте несколько минут, затем поместите сковороду в разогретую до 180°С духовку на 5-7 минут. Блюдо готово. Переложите омлет на тарелку, добавьте на него кружочки бананов, кусочки яблока и голубику и посыпьте сахарной пудрой.

Любите омлеты? Приготовьте это блюдо с кабачками по рецепту "Телеграф" и наслаждайтесь!