На такой завтрак детей звать не придется: сладкий омлет съедят прямо с деко

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Сладкий омлет - простая и быстрая идея на завтрак
Сладкий омлет - простая и быстрая идея на завтрак. Фото shuba.life

Только 20 минут — и блюдо на столе

Часто мы завтракаем пышным омлетом — это быстро, вкусно и невероятно сытно. Однако часто-густо бывают ситуации, когда дети не хотят есть и завтрак превращается в достаточно длительный процесс. Можно ли превратить омлет в любимое блюдо даже для самых вредных нехочух?

Да, если приготовить блюдо по рецепту Shuba. Пышный омлет из яиц, молока, муки и разрыхлителя готовится в кратчайшие сроки! Он вкусен и сам по себе, но яблоки, бананы и голубика делают его слаще, сочнее и в разы полезнее. Фрукты и ягоды можно менять в зависимости от сезона, например, добавить малину, клубнику, чернику, грушу.

Как приготовить сладкий омлет с яблоками и бананами

Ингредиенты на 2 порции:

  • яйца куриные — 2 шт.;
  • молоко — 50 мл;
  • мука пшеничная — 20 г;
  • сахар — 20 г;
  • разрыхлитель — 12 г;
  • соль — по вкусу;
  • масло подсолнечное — 20 мл;
  • банан — 1 шт.;
  • яблоки — 1 шт.;
  • голубика — 60 г;
  • сахарная пудра — 20 г.

Способ приготовления:

  1. Яйца разделите на белки и желтки. Белки смешайте с солью и 10 г сахара, взбейте в крутую пену. Желтки перетрите с остальным сахаром, туда же добавьте муку, молоко и разрыхлитель. Взбивайте до однородности массы, осторожно введите белки и перемешайте.
  2. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом. Влейте туда омлет. Жарьте несколько минут, затем поместите сковороду в разогретую до 180°С духовку на 5-7 минут. Блюдо готово.
  3. Переложите омлет на тарелку, добавьте на него кружочки бананов, кусочки яблока и голубику и посыпьте сахарной пудрой.

Любите омлеты? Приготовьте это блюдо с кабачками по рецепту "Телеграф" и наслаждайтесь!

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