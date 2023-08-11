На такой завтрак детей звать не придется: сладкий омлет съедят прямо с деко
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Только 20 минут — и блюдо на столе
Часто мы завтракаем пышным омлетом — это быстро, вкусно и невероятно сытно. Однако часто-густо бывают ситуации, когда дети не хотят есть и завтрак превращается в достаточно длительный процесс. Можно ли превратить омлет в любимое блюдо даже для самых вредных нехочух?
Да, если приготовить блюдо по рецепту Shuba. Пышный омлет из яиц, молока, муки и разрыхлителя готовится в кратчайшие сроки! Он вкусен и сам по себе, но яблоки, бананы и голубика делают его слаще, сочнее и в разы полезнее. Фрукты и ягоды можно менять в зависимости от сезона, например, добавить малину, клубнику, чернику, грушу.
Как приготовить сладкий омлет с яблоками и бананами
Ингредиенты на 2 порции:
- яйца куриные — 2 шт.;
- молоко — 50 мл;
- мука пшеничная — 20 г;
- сахар — 20 г;
- разрыхлитель — 12 г;
- соль — по вкусу;
- масло подсолнечное — 20 мл;
- банан — 1 шт.;
- яблоки — 1 шт.;
- голубика — 60 г;
- сахарная пудра — 20 г.
Способ приготовления:
- Яйца разделите на белки и желтки. Белки смешайте с солью и 10 г сахара, взбейте в крутую пену. Желтки перетрите с остальным сахаром, туда же добавьте муку, молоко и разрыхлитель. Взбивайте до однородности массы, осторожно введите белки и перемешайте.
- Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом. Влейте туда омлет. Жарьте несколько минут, затем поместите сковороду в разогретую до 180°С духовку на 5-7 минут. Блюдо готово.
- Переложите омлет на тарелку, добавьте на него кружочки бананов, кусочки яблока и голубику и посыпьте сахарной пудрой.
Любите омлеты? Приготовьте это блюдо с кабачками по рецепту "Телеграф" и наслаждайтесь!