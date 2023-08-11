На такий сніданок дітей кликати не доведеться: солодкий омлет з’їдять прямо з дека

Тільки 20 хвилин — і страва на столі

Часто ми снідаємо пишним омлетом – це швидко, смачно та неймовірно ситно. Однак часто бувають ситуації, коли діти не хочуть їсти та сніданок перетворюється на досить тривалий процес. Чи можна перетворити омлет на улюблену страву навіть для самих вередливих нехочух.

Так, якщо приготувати страву за рецептом Shuba. Пишний омлет з яєць, молока, борошна та розпушувача готується в найкоротші терміни! Він смачний і сам по собі, але яблука, банани та лохина роблять його солодшим, соковитішим і в рази кориснішим. Фрукти та ягоди можна змінювати в залежності від сезону, наприклад, додати малину, полуницю, чорницю, грушу.

Як приготувати солодкий омлет з яблуками та бананами

Інгредієнти на 2 порції:

яйця курячі — 2 шт.;

молоко — 50 мл;

борошно пшеничне — 20 г;

цукор — 20 г;

розпушувач — 12 г;

сіль — до свого смаку;

олія соняшникова — 20 мл;

банан — 1 шт.;

яблука — 1 шт.;

лохина — 60 г;

цукрова пудра — 20 г.

Спосіб приготування:

Яйця розділіть на білки та жовтки. Білки змішайте із сіллю та 10 г цукру, збийте в круту піну. Жовтки перетріть з рештою цукру, туди ж додайте борошно, молоко і розпушувач. Збивайте до однорідності маси, обережно введіть білки та перемішайте. Розігрійте сковороду з олією. Влийте туди омлет. Смажте кілька хвилин, потім помістіть сковороду в розігріту до 180°С духовку на 5-7 хвилин. Страва готова. Перекладіть омлет на тарілку, додайте на нього кружальця бананів, шматочки яблука та лохину і посипте цукровою пудрою.

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