"Клюв петуха": готовим пикантный соус по-мексикански
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Пикантная вкуснятина из подручных продуктов
Что может быть лучше вкусного домашнего соуса к мясу или к жареным кабачкам! А хотите узнать рецепт, как готовят заправку в Мексике?
Домашний соус пико-де-гайо — это традиционное блюдо мексиканской кухни, название которого переводится с испанского как "клюв петуха". По легенде такое название соус получил из-за того, что ели его тремя пальцами (указательным, средним и большим), которые вместе напоминают клюв. Shuba рассказывает, что в Мексике блюдо готовят почти каждый день и состоит она из нарезанных свежих помидоров, перца чили, белого лука, кинзы и лайма. Попробуем?
Как приготовить пико-де-гайо — овощной мексиканский соус
Ингредиенты на 8 порций:
- томаты — 2 шт.;
- лук белый салатный — 1 шт.;
- зеленый перец чили — 1 шт.;
- кинза, веточки — 5 шт.;
- лайм — 2 шт.;
- оливковое масло — 12 мл;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Помидоры промойте под проточной водой, обсушите и нарежьте кубиками со стороной 1,5 см.
- Помойте и обсушите лук, очистите и нарежьте мелкими кубиками.
- Перец чили разрежьте вдоль на 4 части, удалите семена и белые перегородки. Мякоть нарежьте очень тонкими четвертинками колец.
- Смешайте помидоры, чили и лук в глубокой миске. Заправьте их смесью оливкового масла с соком и цедрой лаймов. Посолите и оставьте на 5 минут.
Готовый соус украсьте листочками кинзы и подавайте к мясу по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!