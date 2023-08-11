"Клюв петуха": готовим пикантный соус по-мексикански

Пикантная вкуснятина из подручных продуктов

Что может быть лучше вкусного домашнего соуса к мясу или к жареным кабачкам! А хотите узнать рецепт, как готовят заправку в Мексике?

Домашний соус пико-де-гайо — это традиционное блюдо мексиканской кухни, название которого переводится с испанского как "клюв петуха". По легенде такое название соус получил из-за того, что ели его тремя пальцами (указательным, средним и большим), которые вместе напоминают клюв. Shuba рассказывает, что в Мексике блюдо готовят почти каждый день и состоит она из нарезанных свежих помидоров, перца чили, белого лука, кинзы и лайма. Попробуем?

Как приготовить пико-де-гайо — овощной мексиканский соус

Ингредиенты на 8 порций:

томаты — 2 шт.;

лук белый салатный — 1 шт.;

зеленый перец чили — 1 шт.;

кинза, веточки — 5 шт.;

лайм — 2 шт.;

оливковое масло — 12 мл;

соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Помидоры промойте под проточной водой, обсушите и нарежьте кубиками со стороной 1,5 см. Помойте и обсушите лук, очистите и нарежьте мелкими кубиками. Перец чили разрежьте вдоль на 4 части, удалите семена и белые перегородки. Мякоть нарежьте очень тонкими четвертинками колец. Смешайте помидоры, чили и лук в глубокой миске. Заправьте их смесью оливкового масла с соком и цедрой лаймов. Посолите и оставьте на 5 минут.

Готовый соус украсьте листочками кинзы и подавайте к мясу по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!