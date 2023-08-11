"Дзьоб півня": готуємо пікантний соус по-мексиканськи

Пікантна смакота з підручних продуктів

Що може бути краще смачного домашнього соусу до м’яса або до смажених кабачків ! А хочете дізнатися рецепт, як готують заправку у Мексиці?

Домашній соус пико-де-гайо — це традиційна страва мексиканської кухні, назва якої перекладається з іспанської як "дзьоб півня". За легендою таку назву соус отримав через те, що їли його трьома пальцями (вказівним, середнім та великим), які разом нагадують дзьоб. Shuba розповідає, що в Мексиці страву готують майже кожен день і складається з нарізаних свіжих помідорів, перцю чилі, білої цибулі, кінзи та лайма. Спробуємо?

Як приготувати пико-де-гайо — овочевий мексиканський соус

Інгредієнти на 8 порцій:

томати — 2 шт.;

цибуля біла салатна — 1 шт.;

зелений перець чилі – 1 шт.;

кінза, гілочки — 5 шт.;

лайм — 2 шт.;

оливкова олія — 12 мл;

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Помідори промийте під проточною водою, обсушіть та наріжте кубиками зі стороною 1,5 см. Помийте та обсушіть цибулю, очистьте і наріжте дрібними кубиками. Перець чилі розріжте вздовж на 4 частини, видаліть насіння та білі перегородки. М’якуш наріжте дуже тонкими четвертинками кілець. Змішайте помідори, чилі та цибулю в глибокій мисці. Заправте їх сумішшю оливкової олії із соком та цедрою лаймів. Посолити і залишити на 5 хвилин.

Готовий соус прикрасьте листочками кінзи та подавайте до м’яса за рецептом "Телеграфа". Смачного!