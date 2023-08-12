В сто раз лучше магазинного: пять ингредиентов - и консервированный горошек готов

Просто, быстро и невероятно легко!

Многие хозяйки используют консервированный горошек для разнообразных салатов и просто в качестве гарнира. Безусловно, его можно с легкостью приобрести в любом супермаркете, однако красителей и добавок там может быть немало. Поэтому лучший вариант — приготовить такой продукт дома.

К тому же для приготовления консервированного горошка по рецепту Shuba вам понадобиться только соль, сахар и уксус. Но если в банке вдруг появится пенка и маринад станет мутным — откройте ее, промойте горошек, залейте свежим маринадом и простерилизуйте.

Как законсервировать зеленый горошек

Ингредиенты на 10 порций:

молодой зеленый горошек — 2 кг;

вода — 2 л;

соль каменная — 2 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.;

уксус 9% — 3 ст. л.

Способ приготовления:

Молодой зеленый горошек промойте и насыпьте в простерилизованные баночки. В кастрюлю налейте воду, туда же добавьте сахар, соль, уксус (кстати, его также можно добавить в конце). Доведите до кипения и залейте в банки. Прикройте крышками. На дно широкой кастрюли положите полотенце или чистую ткань. Поставьте туда банки, налейте по плечики теплую воду и стерилизуйте 1 час. Если маринад в какой-нибудь из банок немного выкипит, долейте кипятка, чтобы горох был полностью залит жидкостью. Горячие банки закатайте, переверните и укутайте до охлаждения.

Приготовьте из консервированного горошка праздничный салат по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!