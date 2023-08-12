В сто раз лучше магазинного: пять ингредиентов - и консервированный горошек готов
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Многие хозяйки используют консервированный горошек для разнообразных салатов и просто в качестве гарнира. Безусловно, его можно с легкостью приобрести в любом супермаркете, однако красителей и добавок там может быть немало. Поэтому лучший вариант — приготовить такой продукт дома.
К тому же для приготовления консервированного горошка по рецепту Shuba вам понадобиться только соль, сахар и уксус. Но если в банке вдруг появится пенка и маринад станет мутным — откройте ее, промойте горошек, залейте свежим маринадом и простерилизуйте.
Как законсервировать зеленый горошек
Ингредиенты на 10 порций:
- молодой зеленый горошек — 2 кг;
- вода — 2 л;
- соль каменная — 2 ст. л.;
- сахар — 2 ст. л.;
- уксус 9% — 3 ст. л.
Способ приготовления:
- Молодой зеленый горошек промойте и насыпьте в простерилизованные баночки.
- В кастрюлю налейте воду, туда же добавьте сахар, соль, уксус (кстати, его также можно добавить в конце). Доведите до кипения и залейте в банки. Прикройте крышками.
- На дно широкой кастрюли положите полотенце или чистую ткань. Поставьте туда банки, налейте по плечики теплую воду и стерилизуйте 1 час. Если маринад в какой-нибудь из банок немного выкипит, долейте кипятка, чтобы горох был полностью залит жидкостью.
- Горячие банки закатайте, переверните и укутайте до охлаждения.
Приготовьте из консервированного горошка праздничный салат по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!