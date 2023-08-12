У сто разів краще за магазинний: п’ять інгредієнтів — і консервований горошок готовий

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Багато господинь використовують консервований горошок для різноманітних салатів і просто як гарнір. Безумовно, його можна легко придбати в будь-якому супермаркеті, проте барвників і добавок там може бути чимало. Тому найкращий варіант – приготувати такий продукт удома.

До того ж для приготування консервованого горошку за рецептом Shuba вам знадобиться лише сіль, цукор та оцет. Але якщо в банці раптом з’явиться пінка і маринад стане каламутним — відкрийте її, промийте горошок, залийте свіжим маринадом і простерилізуйте.

Як законсервувати зелений горошок

Інгредієнти на 10 порцій:

молодий зелений горошок – 2 кг;

вода — 2 л;

сіль кам’яна — 2 ст. л.;

цукор — 2 ст. л.;

оцет 9% — 3 ст. л.

Спосіб приготування:

Молодий зелений горошок промийте та насипте у простерилізовані баночки. У каструлю налийте воду, туди ж додайте цукор, сіль, оцет (до речі, його можна додати в кінці). Доведіть до кипіння та залийте в банки. Закрийте кришками. На дно широкої каструлі покладіть рушник чи чисту тканину. Поставте туди банки, налийте по плічка теплу воду і стерилізуйте 1 годину. Якщо маринад у якійсь із банок трохи википить, долийте окропу, щоб горох був повністю залитий рідиною. Гарячі банки загортайте, переверніть і укутайте до охолодження.

Приготуйте з консервованого горошку святковий салат за рецептом "Телеграфа". Смачного!