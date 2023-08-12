У сто разів краще за магазинний: п’ять інгредієнтів — і консервований горошок готовий
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Просто, швидко та неймовірно легко!
Багато господинь використовують консервований горошок для різноманітних салатів і просто як гарнір. Безумовно, його можна легко придбати в будь-якому супермаркеті, проте барвників і добавок там може бути чимало. Тому найкращий варіант – приготувати такий продукт удома.
До того ж для приготування консервованого горошку за рецептом Shuba вам знадобиться лише сіль, цукор та оцет. Але якщо в банці раптом з’явиться пінка і маринад стане каламутним — відкрийте її, промийте горошок, залийте свіжим маринадом і простерилізуйте.
Як законсервувати зелений горошок
Інгредієнти на 10 порцій:
- молодий зелений горошок – 2 кг;
- вода — 2 л;
- сіль кам’яна — 2 ст. л.;
- цукор — 2 ст. л.;
- оцет 9% — 3 ст. л.
Спосіб приготування:
- Молодий зелений горошок промийте та насипте у простерилізовані баночки.
- У каструлю налийте воду, туди ж додайте цукор, сіль, оцет (до речі, його можна додати в кінці). Доведіть до кипіння та залийте в банки. Закрийте кришками.
- На дно широкої каструлі покладіть рушник чи чисту тканину. Поставте туди банки, налийте по плічка теплу воду і стерилізуйте 1 годину. Якщо маринад у якійсь із банок трохи википить, долийте окропу, щоб горох був повністю залитий рідиною.
- Гарячі банки загортайте, переверніть і укутайте до охолодження.
Приготуйте з консервованого горошку святковий салат за рецептом "Телеграфа". Смачного!