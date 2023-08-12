Без этого рецепта Медовый Спас не обойдется: фантастическая рыбка в секретном соусе
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Сочная рыбка понравится всем без исключения
Ищете необычный рецепт на Медовый Спас, но чтобы готовить блюдо было просто? Карп в кунжуте и соевом соусе – то, что вам нужно!
Рецепт "Смачного" отличается пользой – в нем совсем не используется соль и подсолнечное масло. Семена кунжута придадут блюду пикантного привкуса, а перец и лимон – великолепной остроты.
Как приготовить карпа в медовом соусе с кунжутом
Ингредиенты:
- карп;
- 3 ст. л. меда; 150 мл соевого соуса;
- головка чеснока;
- черный перец по своему вкусу;
- лимон;
- семена кунжута.
Способ приготовления:
- Карпа чистим от чешуи, всех внутренностей, хорошо промываем и разрезаем на кусочки толщиной 2 см. Перчим, солим, поливаем соком лимона и все перемешиваем.
- Для маринада в миску вливаем соевый соус, добавляем мед и пропущенный через пресс чеснок, все тщательно размешиваем. Заливаем им рыбу, перемешиваем и оставляем на 20-30 минут.
- Форму застилаем фольгой. Духовку разогреваем до 180°С. Карпа перекладываем в форму, посыпаем кунжутом и запекаем 15-20 минут.
- Запеченные кусочки рыбы перекладываем на блюдо с листьями салата, украшаем дольками лимона и подаем на стол.
Подаем с непревзойденным салатом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!