Без цього рецепту Медовий Спас не обійдеться: фантастична рибка у секретному соусі
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Соковита рибка сподобається всім без винятку
Шукаєте незвичайний рецепт на Медовий Спас, але щоб готувати страву було просто? Короп у кунжуті та соєвому соусі – те, що вам потрібно!
Рецепт "Смачного" відрізняється користю – у ньому зовсім не використовується сіль та соняшникова олія. Насіння кунжуту надасть страві пікантного присмаку, а перець і лимон – чудової гостроти.
Як приготувати коропа в медовому соусі з кунжутом
Інгредієнти:
- короп;
- 3 ст. л. меду; 150 мл соєвого соусу;
- голівка часнику;
- чорний перець на свій смак;
- лимон;
- насіння кунжуту.
Спосіб приготування:
- Карпа чистимо від луски, всіх нутрощів, добре промиваємо і розрізаємо на шматочки товщиною 2 см. Перчимо, солимо, поливаємо соком лимона і все перемішуємо.
- Для маринаду в миску вливаємо соєвий соус, додаємо мед і пропущений через прес часник, ретельно розмішуємо. Заливаємо їм рибу, перемішуємо та залишаємо на 20-30 хвилин.
- Форму застеляємо фольгою. Духовку розігріваємо до 180°С. Коропа перекладаємо у форму, посипаємо кунжутом та запікаємо 15-20 хвилин.
- Запечені шматочки риби перекладаємо на блюдо з листям салату, прикрашаємо часточками лимона та подаємо на стіл.
Подаємо з неперевершеним салатом за рецептом "Телеграфа". Смачного!