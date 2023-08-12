Без цього рецепту Медовий Спас не обійдеться: фантастична рибка у секретному соусі

Соковита рибка сподобається всім без винятку

Шукаєте незвичайний рецепт на Медовий Спас, але щоб готувати страву було просто? Короп у кунжуті та соєвому соусі – те, що вам потрібно!

Рецепт "Смачного" відрізняється користю – у ньому зовсім не використовується сіль та соняшникова олія. Насіння кунжуту надасть страві пікантного присмаку, а перець і лимон – чудової гостроти.

Як приготувати коропа в медовому соусі з кунжутом

Інгредієнти:

короп;

3 ст. л. меду; 150 мл соєвого соусу;

голівка часнику;

чорний перець на свій смак;

лимон;

насіння кунжуту.

Спосіб приготування:

Карпа чистимо від луски, всіх нутрощів, добре промиваємо і розрізаємо на шматочки товщиною 2 см. Перчимо, солимо, поливаємо соком лимона і все перемішуємо. Для маринаду в миску вливаємо соєвий соус, додаємо мед і пропущений через прес часник, ретельно розмішуємо. Заливаємо їм рибу, перемішуємо та залишаємо на 20-30 хвилин. Форму застеляємо фольгою. Духовку розігріваємо до 180°С. Коропа перекладаємо у форму, посипаємо кунжутом та запікаємо 15-20 хвилин. Запечені шматочки риби перекладаємо на блюдо з листям салату, прикрашаємо часточками лимона та подаємо на стіл.

Подаємо з неперевершеним салатом за рецептом "Телеграфа". Смачного!