Просто и быстро: за этот торт-пятиминутку малыши будут драться

Прекрасный вариант летнего десерта

Мы рассказывали, как приготовить вкусные булочки с маком. Но в летнюю жару не всегда хочется стоять у духовки. Тогда на помощь приходят простые рецепты десертов без выпечки.

Обычно ни взрослые, ни дети не отказываются полакомиться мороженым. Вместе с порталом 1 минута предлагаем приготовить его дома, еще и в форме торта. Это совсем не сложно.

Ингредиенты:

1 банка сгущенки;

0,5 кг жирных сливок;

150 г печенья;

20 г сливочного масла;

70 г белого шоколада.

Способ приготовления:

Положите в морозилку венчики из миксера, чтобы остыли. Ими взбиваем охлажденные сливки. В процессе приливаем сгущенку. Когда масса станет пышной и однородной, отправляем ее на час в морозильную камеру. Печенье измельчаем в блендере. Добавляем сливочное масло и перемешиваем. Разъемную форму без дна устилаем по бокам пищевой пленкой. Тарелку и пленку смазываем растительным маслом без запаха. Высыпаем крошку печенья, утрамбовываем стаканом и ставим в морозилку. Мороженое сбиваем. Заливаем массу в форму на слой печенья. Разравниваем верх и ставим в морозилку. Через несколько часов достаем, аккуратно снимаем форму и пленку. Полим растопленным шоколадом.

Шоколад при контакте с мороженым мгновенно застынет, поэтому торт можно сразу нарезать. Также мы рассказывали, как приготовить вкусное печенье.