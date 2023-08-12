Просто и быстро: за этот торт-пятиминутку малыши будут драться
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Прекрасный вариант летнего десерта
Мы рассказывали, как приготовить вкусные булочки с маком. Но в летнюю жару не всегда хочется стоять у духовки. Тогда на помощь приходят простые рецепты десертов без выпечки.
Обычно ни взрослые, ни дети не отказываются полакомиться мороженым. Вместе с порталом 1 минута предлагаем приготовить его дома, еще и в форме торта. Это совсем не сложно.
Ингредиенты:
- 1 банка сгущенки;
- 0,5 кг жирных сливок;
- 150 г печенья;
- 20 г сливочного масла;
- 70 г белого шоколада.
Способ приготовления:
- Положите в морозилку венчики из миксера, чтобы остыли. Ими взбиваем охлажденные сливки.
- В процессе приливаем сгущенку. Когда масса станет пышной и однородной, отправляем ее на час в морозильную камеру.
- Печенье измельчаем в блендере. Добавляем сливочное масло и перемешиваем.
- Разъемную форму без дна устилаем по бокам пищевой пленкой. Тарелку и пленку смазываем растительным маслом без запаха. Высыпаем крошку печенья, утрамбовываем стаканом и ставим в морозилку.
- Мороженое сбиваем. Заливаем массу в форму на слой печенья. Разравниваем верх и ставим в морозилку.
- Через несколько часов достаем, аккуратно снимаем форму и пленку. Полим растопленным шоколадом.
Шоколад при контакте с мороженым мгновенно застынет, поэтому торт можно сразу нарезать. Также мы рассказывали, как приготовить вкусное печенье.