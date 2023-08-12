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Просто и быстро: за этот торт-пятиминутку малыши будут драться

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Никто не откажется от торта из мороженого
Никто не откажется от торта из мороженого. Фото lasunka.com

Прекрасный вариант летнего десерта

Мы рассказывали, как приготовить вкусные булочки с маком. Но в летнюю жару не всегда хочется стоять у духовки. Тогда на помощь приходят простые рецепты десертов без выпечки.

Обычно ни взрослые, ни дети не отказываются полакомиться мороженым. Вместе с порталом 1 минута предлагаем приготовить его дома, еще и в форме торта. Это совсем не сложно.

Ингредиенты:

  • 1 банка сгущенки;
  • 0,5 кг жирных сливок;
  • 150 г печенья;
  • 20 г сливочного масла;
  • 70 г белого шоколада.

Способ приготовления:

  1. Положите в морозилку венчики из миксера, чтобы остыли. Ими взбиваем охлажденные сливки.
  2. В процессе приливаем сгущенку. Когда масса станет пышной и однородной, отправляем ее на час в морозильную камеру.
  3. Печенье измельчаем в блендере. Добавляем сливочное масло и перемешиваем.
  4. Разъемную форму без дна устилаем по бокам пищевой пленкой. Тарелку и пленку смазываем растительным маслом без запаха. Высыпаем крошку печенья, утрамбовываем стаканом и ставим в морозилку.
  5. Мороженое сбиваем. Заливаем массу в форму на слой печенья. Разравниваем верх и ставим в морозилку.
  6. Через несколько часов достаем, аккуратно снимаем форму и пленку. Полим растопленным шоколадом.

Шоколад при контакте с мороженым мгновенно застынет, поэтому торт можно сразу нарезать. Также мы рассказывали, как приготовить вкусное печенье.

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#Рецепт #Торт #Мороженое #Десерт