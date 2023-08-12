Просто та швидко: за цей торт-п’ятихвилинку малеча буде битися

Чудовий варіант літнього десерту

Ми розповідали, як приготувати смачні булочки з маком. Але в літню спеку не завжди хочеться стояти біля духовки. Тоді на поміч приходять прості рецепти десертів без випічки.

Зазвичай ні дорослі, ні діти не відмовляються поласувати морозивом. Разом із порталом "1 хвилина" пропонуємо приготувати його вдома, ще й у формі торта. Це зовсім не складно.

Інгредієнти:

1 банка згущівки;

0,5 кг жирних вершків;

150 г печива;

20 г вершкового масла;

70 г білого шоколаду.

Спосіб приготування:

Покладіть у морозилку вінчики з міксера, щоб прохолонули. Ними збиваємо охолоджені вершки. В процесі доливаємо згущене молоко. Коли маса стане пишною та однорідною, відправляємо її на годину в морозильну камеру. Печиво подрібнюємо у блендері. Додаємо вершкове масло й перемішуємо. Роз’ємну форму без дна вистеляємо з боків харчовою плівкою. Тарілку та плівку змащуємо олією без запаху. Висипаємо крихту печива, утрамбовуємо склянкою й ставимо у морозилку. Морозиво збиваємо. Заливаємо масу у форму на шар печива. Розрівнюємо верх і ставимо в морозилку. За кілька годин дістаємо, акуратно знімаємо форму й плівку. Поливаємо розтопленим шоколадом.

Шоколад при контакті з морозивом миттю застигне, тому торт можна одразу нарізати. Також ми розповідали, як приготувати смачне печиво.