Этот йогуртовый бисквит будете готовить каждый день: рецепт элементарной выпечки
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Простой рецепт быстрой выпечки
Сладкие пироги бывают разнообразны, из разного теста, с начинками и без. Если вы уже готовили вкусные булочки с маком, обратите внимание на этот рецепт йогуртового кекса. Простой йогуртовый пирог-бисквит готовится очень быстро.
Его легко готовить, а вкус вас приятно удивит. Пирог получается сладкий и очень лёгкий. Рецептом поделились на портале life.nv.ua.
Ингредиенты:
- 1 стакан сахара
- 1 стакан масла
- 2 стакана йогурта по вашему выбору
- 2 стакана муки
- 2 яйца
- 1 пачка ванильного сахара
- 1 пачка разрыхлителя
Способ приготовления:
- Разогреваем духовой шкаф до 160-180°C. Противень застилаем пергаментом. Можно смазать его маслом и присыпать мукой — эффект будет тот же.
- Все ингредиенты смешиваем вместе. Муку и разрыхлитель перед добавлением просеиваем.
- Должна получиться однородная масса с консистенцией густой сметаны. Выливаем тесто в форму.
- Кекс выпекаем на среднем уровне духового шкафа. Время приготовления – 50-60 минут.
Этот пирог благодаря йогурту получается очень нежный и воздушный. Идеально к чаю или ароматному кофе.