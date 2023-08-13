Этот йогуртовый бисквит будете готовить каждый день: рецепт элементарной выпечки

Простой рецепт быстрой выпечки

Сладкие пироги бывают разнообразны, из разного теста, с начинками и без. Если вы уже готовили вкусные булочки с маком, обратите внимание на этот рецепт йогуртового кекса. Простой йогуртовый пирог-бисквит готовится очень быстро.

Его легко готовить, а вкус вас приятно удивит. Пирог получается сладкий и очень лёгкий. Рецептом поделились на портале life.nv.ua.

Ингредиенты:

1 стакан сахара

1 стакан масла

2 стакана йогурта по вашему выбору

2 стакана муки

2 яйца

1 пачка ванильного сахара

1 пачка разрыхлителя

Способ приготовления:

Разогреваем духовой шкаф до 160-180°C. Противень застилаем пергаментом. Можно смазать его маслом и присыпать мукой — эффект будет тот же. Все ингредиенты смешиваем вместе. Муку и разрыхлитель перед добавлением просеиваем. Должна получиться однородная масса с консистенцией густой сметаны. Выливаем тесто в форму. Кекс выпекаем на среднем уровне духового шкафа. Время приготовления – 50-60 минут.

Этот пирог благодаря йогурту получается очень нежный и воздушный. Идеально к чаю или ароматному кофе.