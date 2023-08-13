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Этот йогуртовый бисквит будете готовить каждый день: рецепт элементарной выпечки

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Прекрасный вариант к чаю или кофе
Прекрасный вариант к чаю или кофе. Фото shuba.life

Простой рецепт быстрой выпечки

Сладкие пироги бывают разнообразны, из разного теста, с начинками и без. Если вы уже готовили вкусные булочки с маком, обратите внимание на этот рецепт йогуртового кекса. Простой йогуртовый пирог-бисквит готовится очень быстро.

Его легко готовить, а вкус вас приятно удивит. Пирог получается сладкий и очень лёгкий. Рецептом поделились на портале life.nv.ua.

Ингредиенты:

  • 1 стакан сахара
  • 1 стакан масла
  • 2 стакана йогурта по вашему выбору
  • 2 стакана муки
  • 2 яйца
  • 1 пачка ванильного сахара
  • 1 пачка разрыхлителя

Способ приготовления:

  1. Разогреваем духовой шкаф до 160-180°C. Противень застилаем пергаментом. Можно смазать его маслом и присыпать мукой — эффект будет тот же.
  2. Все ингредиенты смешиваем вместе. Муку и разрыхлитель перед добавлением просеиваем.
  3. Должна получиться однородная масса с консистенцией густой сметаны. Выливаем тесто в форму.
  4. Кекс выпекаем на среднем уровне духового шкафа. Время приготовления – 50-60 минут.

Этот пирог благодаря йогурту получается очень нежный и воздушный. Идеально к чаю или ароматному кофе.

Теги:
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