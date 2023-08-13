Цей йогуртовий бісквіт будете готувати щодня: рецепт елементарної випічки

Простий рецепт швидкої випічки

Cолодкі пироги бувають різноманітні, з різного тіста, з начинками і без. Якщо ви вже готували смачні булочки з маком, зверніть увагу на цей рецепт йогуртового кексу. Простий йогуртовий пиріг-бісквіт готується дуже швидко.

Його легко готувати, а смак вас приємно здивує. Пиріг виходить солодкий і дуже легкий. Рецептом поділились на порталі life.nv.ua.

Інгредієнти:

1 склянка цукру

1 склянка олії

2 склянки йогурту на ваш вибір

2 склянки борошна

2 яйця

1 пачка ванільного цукру

1 пачка розпушувача

Спосіб приготування:

Розігріваємо духовку до 160−180°C. Деко застеляємо пергаментом. Можна також змастити його маслом та присипати борошном — ефект буде той самий. Всі інгредієнти змішуємо разом. Борошно та розпушувач перед додаванням просіюємо. Повинна вийти однорідна маса з консистенцією густої сметани. Виливаємо тісто у форму. Кекс випікаємо на середньому рівні духової шафи. Час приготування — 50−60 хвилин.

Цей пиріг завдяки йогурту виходить дуже ніжний та повітряний. Ідеально до чаю чи ароматної кави.