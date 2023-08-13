Цей йогуртовий бісквіт будете готувати щодня: рецепт елементарної випічки
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Простий рецепт швидкої випічки
Cолодкі пироги бувають різноманітні, з різного тіста, з начинками і без. Якщо ви вже готували смачні булочки з маком, зверніть увагу на цей рецепт йогуртового кексу. Простий йогуртовий пиріг-бісквіт готується дуже швидко.
Його легко готувати, а смак вас приємно здивує. Пиріг виходить солодкий і дуже легкий. Рецептом поділились на порталі life.nv.ua.
Інгредієнти:
- 1 склянка цукру
- 1 склянка олії
- 2 склянки йогурту на ваш вибір
- 2 склянки борошна
- 2 яйця
- 1 пачка ванільного цукру
- 1 пачка розпушувача
Спосіб приготування:
- Розігріваємо духовку до 160−180°C. Деко застеляємо пергаментом. Можна також змастити його маслом та присипати борошном — ефект буде той самий.
- Всі інгредієнти змішуємо разом. Борошно та розпушувач перед додаванням просіюємо.
- Повинна вийти однорідна маса з консистенцією густої сметани. Виливаємо тісто у форму.
- Кекс випікаємо на середньому рівні духової шафи. Час приготування — 50−60 хвилин.
Цей пиріг завдяки йогурту виходить дуже ніжний та повітряний. Ідеально до чаю чи ароматної кави.