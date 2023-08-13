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Цей йогуртовий бісквіт будете готувати щодня: рецепт елементарної випічки

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Чудовий варіант до чаю чи кави
Чудовий варіант до чаю чи кави. Фото shuba.life

Простий рецепт швидкої випічки

Cолодкі пироги бувають різноманітні, з різного тіста, з начинками і без. Якщо ви вже готували смачні булочки з маком, зверніть увагу на цей рецепт йогуртового кексу. Простий йогуртовий пиріг-бісквіт готується дуже швидко.

Його легко готувати, а смак вас приємно здивує. Пиріг виходить солодкий і дуже легкий. Рецептом поділились на порталі life.nv.ua.

Інгредієнти:

  • 1 склянка цукру
  • 1 склянка олії
  • 2 склянки йогурту на ваш вибір
  • 2 склянки борошна
  • 2 яйця
  • 1 пачка ванільного цукру
  • 1 пачка розпушувача

Спосіб приготування:

  1. Розігріваємо духовку до 160−180°C. Деко застеляємо пергаментом. Можна також змастити його маслом та присипати борошном — ефект буде той самий.
  2. Всі інгредієнти змішуємо разом. Борошно та розпушувач перед додаванням просіюємо.
  3. Повинна вийти однорідна маса з консистенцією густої сметани. Виливаємо тісто у форму.
  4. Кекс випікаємо на середньому рівні духової шафи. Час приготування — 50−60 хвилин.

Цей пиріг завдяки йогурту виходить дуже ніжний та повітряний. Ідеально до чаю чи ароматної кави.

Теги:
#Рецепт #Випічка #Десерт #Бісквіт