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Лучший завтрак на Медовый Спас: классический рецепт украинских пампушек с маком

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Без таких пампушек вы не захотите просыпаться по утрам
Без таких пампушек вы не захотите просыпаться по утрам. Фото shuba.life

Фантастическое блюдо готовится просто

В светлый праздник Медового Спаса хочется позавтракать традиционным блюдом — выпечкой с маком. Украинские пампушки — отличный выбор.

Вообще мы привыкли к пампушкам с чесноком или со шкварками, но Shuba предлагает сладкий вариант — с маком. Сладкие, с маковой начинкой, обжаренные в масле и присыпанные сахарной пудрой — перед таким лакомством не устоят ни взрослые, ни дети.

Как приготовить пампушки с маком

Ингредиенты на 6 порций:

  • молоко — 500 мл;
  • яйца куриные — 2 шт.;
  • прессованные дрожжи — 40 г;
  • сахар — 150 г;
  • мука пшеничная — 900 г;
  • масло подсолнечное рафинированное — 4 ст. л.;
  • ванилин — 5 г;
  • мак — 200 г.

Способ приготовления:

  1. В разогретое до 40 градусов молоко добавьте 2 ст. л. сахара, 8-10 ст. л. муки и дрожжи. Все смешайте до однородного состояния, накройте пищевой пленкой и спрячьте в теплое место на полчаса. Через указанное время в опару добавьте яйца, масло, оставшийся сахар, ванилин и смешайте все до однородности. Добавьте муку и вымешайте мягкое тесто, на время оставьте.
  2. Для начинки перемелите на кофемолке мак, залейте его полностью водой. Поставьте на медленный огонь, пока вода не выварится. После добавьте 2 ст. л. сахара.
  3. Из раскатанного теста вырежьте кружочки радиусом до 8-10 см. В центр каждого кружочка выложите по 1-2 чайной ложке начинки и сформируйте круглую пампушку.
  4. Готовые пампушки выложите на доску и оставьте еще на 20 минут, чтобы они еще подошли.
  5. В сковороде с высокими стенками или кастрюле нагрейте масло и обжарьте до готовности пампушки.

После остывания притрусите их сахарной пудрой и подавайте с ароматным кофе. Приятного аппетита!

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