Лучший завтрак на Медовый Спас: классический рецепт украинских пампушек с маком
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Фантастическое блюдо готовится просто
В светлый праздник Медового Спаса хочется позавтракать традиционным блюдом — выпечкой с маком. Украинские пампушки — отличный выбор.
Вообще мы привыкли к пампушкам с чесноком или со шкварками, но Shuba предлагает сладкий вариант — с маком. Сладкие, с маковой начинкой, обжаренные в масле и присыпанные сахарной пудрой — перед таким лакомством не устоят ни взрослые, ни дети.
Как приготовить пампушки с маком
Ингредиенты на 6 порций:
- молоко — 500 мл;
- яйца куриные — 2 шт.;
- прессованные дрожжи — 40 г;
- сахар — 150 г;
- мука пшеничная — 900 г;
- масло подсолнечное рафинированное — 4 ст. л.;
- ванилин — 5 г;
- мак — 200 г.
Способ приготовления:
- В разогретое до 40 градусов молоко добавьте 2 ст. л. сахара, 8-10 ст. л. муки и дрожжи. Все смешайте до однородного состояния, накройте пищевой пленкой и спрячьте в теплое место на полчаса. Через указанное время в опару добавьте яйца, масло, оставшийся сахар, ванилин и смешайте все до однородности. Добавьте муку и вымешайте мягкое тесто, на время оставьте.
- Для начинки перемелите на кофемолке мак, залейте его полностью водой. Поставьте на медленный огонь, пока вода не выварится. После добавьте 2 ст. л. сахара.
- Из раскатанного теста вырежьте кружочки радиусом до 8-10 см. В центр каждого кружочка выложите по 1-2 чайной ложке начинки и сформируйте круглую пампушку.
- Готовые пампушки выложите на доску и оставьте еще на 20 минут, чтобы они еще подошли.
- В сковороде с высокими стенками или кастрюле нагрейте масло и обжарьте до готовности пампушки.
После остывания притрусите их сахарной пудрой и подавайте с ароматным кофе. Приятного аппетита!