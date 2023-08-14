Лучший завтрак на Медовый Спас: классический рецепт украинских пампушек с маком

Фантастическое блюдо готовится просто

В светлый праздник Медового Спаса хочется позавтракать традиционным блюдом — выпечкой с маком. Украинские пампушки — отличный выбор.

Вообще мы привыкли к пампушкам с чесноком или со шкварками, но Shuba предлагает сладкий вариант — с маком. Сладкие, с маковой начинкой, обжаренные в масле и присыпанные сахарной пудрой — перед таким лакомством не устоят ни взрослые, ни дети.

Как приготовить пампушки с маком

Ингредиенты на 6 порций:

молоко — 500 мл;

яйца куриные — 2 шт.;

прессованные дрожжи — 40 г;

сахар — 150 г;

мука пшеничная — 900 г;

масло подсолнечное рафинированное — 4 ст. л.;

ванилин — 5 г;

мак — 200 г.

Способ приготовления:

В разогретое до 40 градусов молоко добавьте 2 ст. л. сахара, 8-10 ст. л. муки и дрожжи. Все смешайте до однородного состояния, накройте пищевой пленкой и спрячьте в теплое место на полчаса. Через указанное время в опару добавьте яйца, масло, оставшийся сахар, ванилин и смешайте все до однородности. Добавьте муку и вымешайте мягкое тесто, на время оставьте. Для начинки перемелите на кофемолке мак, залейте его полностью водой. Поставьте на медленный огонь, пока вода не выварится. После добавьте 2 ст. л. сахара. Из раскатанного теста вырежьте кружочки радиусом до 8-10 см. В центр каждого кружочка выложите по 1-2 чайной ложке начинки и сформируйте круглую пампушку. Готовые пампушки выложите на доску и оставьте еще на 20 минут, чтобы они еще подошли. В сковороде с высокими стенками или кастрюле нагрейте масло и обжарьте до готовности пампушки.

После остывания притрусите их сахарной пудрой и подавайте с ароматным кофе. Приятного аппетита!