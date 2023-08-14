Найкращий сніданок на Медовий Спас: класичний рецепт українських пампушок з маком
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Фантастичне блюдо готується просто
У світле свято Медового Спасу хочеться поснідати традиційною стравою – випічкою з маком. Українські пампушки – чудовий вибір.
Взагалі ми звикли до пампушки з часником або зі шкварками, але Shuba пропонує солодкий варіант — з маком. Солодкі, з маковою начинкою, обсмажені в олії та присипані цукровою пудрою – перед такими ласощами не встоять ні дорослі, ні діти.
Як приготувати пампушки з маком
Інгредієнти на 6 порцій:
- молоко — 500 мл;
- яйця курячі — 2 шт.;
- пресовані дріжджі — 40 г;
- цукор — 150 г;
- борошно пшеничне — 900 г;
- олія соняшникова рафінована — 4 ст. л.;
- ванілін — 5 г;
- мак — 200 г.
Спосіб приготування:
- У розігріте до 40 градусів молоко додайте 2 ст. л. цукру, 8-10 ст. л. борошна та дріжджі. Все змішайте до однорідного стану, накрийте харчовою плівкою і сховайте на півгодини в тепле місце. Через зазначений час в опару додайте яйця, олію, цукор, що залишився, ванілін і змішайте все до однорідності. Додайте борошно і вимішайте м’яке тісто, на час залиште.
- Для начинки перемеліть на кавомолці мак, повністю залийте водою. Поставте на повільний вогонь, доки вода не вивариться. Після додайте 2 ст. л. цукру.
- З розкачаного тіста виріжте кружечки радіусом до 8-10 см. У центр кожного кружечка викладіть по 1-2 чайній ложці начинки та сформуйте круглу пампушку.
- Готові пампушки викладіть на дошку і залиште ще на 20 хвилин, щоб вони ще підійшли.
- У сковороді з високими стінками або каструлі нагрійте олію та обсмажте до готовності пампушки.
Після остигання притрусіть їх цукровою пудрою і подавайте з ароматною кавою. Смачного!