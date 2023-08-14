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Найкращий сніданок на Медовий Спас: класичний рецепт українських пампушок з маком

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Без таких пампушок ви не захочете прокидатись вранці
Без таких пампушок ви не захочете прокидатись вранці. Фото shuba.life

Фантастичне блюдо готується просто

У світле свято Медового Спасу хочеться поснідати традиційною стравою – випічкою з маком. Українські пампушки – чудовий вибір.

Взагалі ми звикли до пампушки з часником або зі шкварками, але Shuba пропонує солодкий варіант — з маком. Солодкі, з маковою начинкою, обсмажені в олії та присипані цукровою пудрою – перед такими ласощами не встоять ні дорослі, ні діти.

Як приготувати пампушки з маком

Інгредієнти на 6 порцій:

  • молоко — 500 мл;
  • яйця курячі — 2 шт.;
  • пресовані дріжджі — 40 г;
  • цукор — 150 г;
  • борошно пшеничне — 900 г;
  • олія соняшникова рафінована — 4 ст. л.;
  • ванілін — 5 г;
  • мак — 200 г.

Спосіб приготування:

  1. У розігріте до 40 градусів молоко додайте 2 ст. л. цукру, 8-10 ст. л. борошна та дріжджі. Все змішайте до однорідного стану, накрийте харчовою плівкою і сховайте на півгодини в тепле місце. Через зазначений час в опару додайте яйця, олію, цукор, що залишився, ванілін і змішайте все до однорідності. Додайте борошно і вимішайте м’яке тісто, на час залиште.
  2. Для начинки перемеліть на кавомолці мак, повністю залийте водою. Поставте на повільний вогонь, доки вода не вивариться. Після додайте 2 ст. л. цукру.
  3. З розкачаного тіста виріжте кружечки радіусом до 8-10 см. У центр кожного кружечка викладіть по 1-2 чайній ложці начинки та сформуйте круглу пампушку.
  4. Готові пампушки викладіть на дошку і залиште ще на 20 хвилин, щоб вони ще підійшли.
  5. У сковороді з високими стінками або каструлі нагрійте олію та обсмажте до готовності пампушки.

Після остигання притрусіть їх цукровою пудрою і подавайте з ароматною кавою. Смачного!

Теги:
#Рецепт #Мак #Медовий Спас #Пампушки #Готуємо вдома