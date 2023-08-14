Найкращий сніданок на Медовий Спас: класичний рецепт українських пампушок з маком

Фантастичне блюдо готується просто

У світле свято Медового Спасу хочеться поснідати традиційною стравою – випічкою з маком. Українські пампушки – чудовий вибір.

Взагалі ми звикли до пампушки з часником або зі шкварками, але Shuba пропонує солодкий варіант — з маком. Солодкі, з маковою начинкою, обсмажені в олії та присипані цукровою пудрою – перед такими ласощами не встоять ні дорослі, ні діти.

Як приготувати пампушки з маком

Інгредієнти на 6 порцій:

молоко — 500 мл;

яйця курячі — 2 шт.;

пресовані дріжджі — 40 г;

цукор — 150 г;

борошно пшеничне — 900 г;

олія соняшникова рафінована — 4 ст. л.;

ванілін — 5 г;

мак — 200 г.

Спосіб приготування:

У розігріте до 40 градусів молоко додайте 2 ст. л. цукру, 8-10 ст. л. борошна та дріжджі. Все змішайте до однорідного стану, накрийте харчовою плівкою і сховайте на півгодини в тепле місце. Через зазначений час в опару додайте яйця, олію, цукор, що залишився, ванілін і змішайте все до однорідності. Додайте борошно і вимішайте м’яке тісто, на час залиште. Для начинки перемеліть на кавомолці мак, повністю залийте водою. Поставте на повільний вогонь, доки вода не вивариться. Після додайте 2 ст. л. цукру. З розкачаного тіста виріжте кружечки радіусом до 8-10 см. У центр кожного кружечка викладіть по 1-2 чайній ложці начинки та сформуйте круглу пампушку. Готові пампушки викладіть на дошку і залиште ще на 20 хвилин, щоб вони ще підійшли. У сковороді з високими стінками або каструлі нагрійте олію та обсмажте до готовності пампушки.

Після остигання притрусіть їх цукровою пудрою і подавайте з ароматною кавою. Смачного!