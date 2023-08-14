Фантастически простой рецепт завтрака: вкусная кабачковая тортилья
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Очень легко готовится и быстро съедается
Мы рассказывали, как приготовить вкусные песни оладьи кабачковые. Еще один вариант этого блюда – интересная кабачковая "Тортилья".
Это оригинальное и вкусное блюдо из кабачка. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".
Ингредиенты:
- Кабачок – 200 гр
- Сыр домашний – 100 гр
- Молоко – 50 мл
- Яйцо – 1 шт
- Сыр – 70 гр
- Рисовая мука – 100 гр
- Зелень, соль, перец — по вкусу
- Паприка – 1 ч.л.
Способ приготовления:
- Натираем кабачок на большой терке. Лишнюю жидкость отжимаем – она в блюде не нужна.
- Добавляем яйцо, молоко, рисовую или любую другую муку. Всыпаем паприку, соль и перец. Смешиваем.
- Выкладываем тесто на масло на хорошо разогретую сковороду. Обжариваем чуть-чуть с одной стороны.
- Для начинки соединяем два вида творога, соль и зелень. Выкладываем на одну начинку и накрываем второй частью лепешки. Обжариваем по бокам до золотистой корочки.
Выходят невероятно вкусные кабачковые кармашки. Они вкусны как горячие, так и холодные. Также мы рассказывали, как приготовить вкусные кабачки по-сербски.