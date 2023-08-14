Фантастически простой рецепт завтрака: вкусная кабачковая тортилья

Очень легко готовится и быстро съедается

Мы рассказывали, как приготовить вкусные песни оладьи кабачковые. Еще один вариант этого блюда – интересная кабачковая "Тортилья".

Это оригинальное и вкусное блюдо из кабачка. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

Кабачок – 200 гр

Сыр домашний – 100 гр

Молоко – 50 мл

Яйцо – 1 шт

Сыр – 70 гр

Рисовая мука – 100 гр

Зелень, соль, перец — по вкусу

Паприка – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Натираем кабачок на большой терке. Лишнюю жидкость отжимаем – она в блюде не нужна. Добавляем яйцо, молоко, рисовую или любую другую муку. Всыпаем паприку, соль и перец. Смешиваем. Выкладываем тесто на масло на хорошо разогретую сковороду. Обжариваем чуть-чуть с одной стороны. Для начинки соединяем два вида творога, соль и зелень. Выкладываем на одну начинку и накрываем второй частью лепешки. Обжариваем по бокам до золотистой корочки.

Выходят невероятно вкусные кабачковые кармашки. Они вкусны как горячие, так и холодные. Также мы рассказывали, как приготовить вкусные кабачки по-сербски.