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Фантастически простой рецепт завтрака: вкусная кабачковая тортилья

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Прекрасный перекус за считанные минуты Новость обновлена 14 августа 2023, 17:23
Прекрасный перекус за считанные минуты. Фото food.obozrevatel.com

Очень легко готовится и быстро съедается

Мы рассказывали, как приготовить вкусные песни оладьи кабачковые. Еще один вариант этого блюда – интересная кабачковая "Тортилья".

Это оригинальное и вкусное блюдо из кабачка. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

  • Кабачок – 200 гр
  • Сыр домашний – 100 гр
  • Молоко – 50 мл
  • Яйцо – 1 шт
  • Сыр – 70 гр
  • Рисовая мука – 100 гр
  • Зелень, соль, перец — по вкусу
  • Паприка – 1 ч.л.

Способ приготовления:

  1. Натираем кабачок на большой терке. Лишнюю жидкость отжимаем – она в блюде не нужна.
  2. Добавляем яйцо, молоко, рисовую или любую другую муку. Всыпаем паприку, соль и перец. Смешиваем.
  3. Выкладываем тесто на масло на хорошо разогретую сковороду. Обжариваем чуть-чуть с одной стороны.
  4. Для начинки соединяем два вида творога, соль и зелень. Выкладываем на одну начинку и накрываем второй частью лепешки. Обжариваем по бокам до золотистой корочки.

Выходят невероятно вкусные кабачковые кармашки. Они вкусны как горячие, так и холодные. Также мы рассказывали, как приготовить вкусные кабачки по-сербски.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Сниданок