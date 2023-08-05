Уловка сербских поваров: такие кабачки съедят вместе с тарелкой

Прекрасное бюджетное блюдо на всю семью

Мы рассказывали, как приготовить вкусные кабачки, тушеные в сметане. Теперь делимся сербской вариацией этого блюда.

Это сытное угощение для семейного обеда. Такие кабачки можно подать на стол как гарнир или закуску. Весь секрет в соусе: он пропитывает кабачки и делает их очень мягкими, нежными, со сливочным вкусом. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".

Ингредиенты:

Кабачок — 1 кг

Растительное масло – 3 ст.л

Базилик сушеный — 0.5 ч.л.

Сушеная петрушка – 1 ч.л.

Паприка – 0,5 ч.л

Соль, перец — по вкусу

Вода — 100 мл

Сметана — 200 мл

Яйцо куриное — 1 шт.

Мука – 1 ст.л

Чеснок — 2 зубчик

Укроп — 20 г

Способ приготовления:

Кабачки или цуккини моем, каждый разрезаем на две продольные части. Нарезаем их дольками шириной 5 мм и перекладываем в глубокую миску. Отдельно приготовим маринад. Смешиваем масло, сухие травы, сладкую паприку, черный перец и соль. Выливаем его на кабачки, перемешиваем. Кабачки выкладываем на противень в один слой и ставим в разогретую до 220 градусов духовку. Запекаем их 15 минут. Для соуса в сметану добавляем яйцо и муку. Крошим чеснок и укроп, добавляем. Вливаем в соус воду, солим, перчим и перемешиваем. Кабачки после запекания перекладываем в сковороду, заливаем сметанным соусом. Ставим на огонь; когда закипит, убавляем газ до минимального, тушим до загустения около 3-5 минут.

Готовое блюдо перекладываем в красивую тарелку. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную запеканку из вчерашних макарон.