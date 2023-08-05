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Уловка сербских поваров: такие кабачки съедят вместе с тарелкой

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Такие кабачки получаются очень вкусными
Такие кабачки получаются очень вкусными. Фото today.ua

Прекрасное бюджетное блюдо на всю семью

Мы рассказывали, как приготовить вкусные кабачки, тушеные в сметане. Теперь делимся сербской вариацией этого блюда.

Это сытное угощение для семейного обеда. Такие кабачки можно подать на стол как гарнир или закуску. Весь секрет в соусе: он пропитывает кабачки и делает их очень мягкими, нежными, со сливочным вкусом. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".

Ингредиенты:

  • Кабачок — 1 кг
  • Растительное масло – 3 ст.л
  • Базилик сушеный — 0.5 ч.л.
  • Сушеная петрушка – 1 ч.л.
  • Паприка – 0,5 ч.л
  • Соль, перец — по вкусу
  • Вода — 100 мл
  • Сметана — 200 мл
  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Мука – 1 ст.л
  • Чеснок — 2 зубчик
  • Укроп — 20 г

Способ приготовления:

  1. Кабачки или цуккини моем, каждый разрезаем на две продольные части. Нарезаем их дольками шириной 5 мм и перекладываем в глубокую миску.
  2. Отдельно приготовим маринад. Смешиваем масло, сухие травы, сладкую паприку, черный перец и соль. Выливаем его на кабачки, перемешиваем.
  3. Кабачки выкладываем на противень в один слой и ставим в разогретую до 220 градусов духовку. Запекаем их 15 минут.
  4. Для соуса в сметану добавляем яйцо и муку. Крошим чеснок и укроп, добавляем. Вливаем в соус воду, солим, перчим и перемешиваем.
  5. Кабачки после запекания перекладываем в сковороду, заливаем сметанным соусом. Ставим на огонь; когда закипит, убавляем газ до минимального, тушим до загустения около 3-5 минут.

Готовое блюдо перекладываем в красивую тарелку. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную запеканку из вчерашних макарон.

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