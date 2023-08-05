Уловка сербских поваров: такие кабачки съедят вместе с тарелкой
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Прекрасное бюджетное блюдо на всю семью
Мы рассказывали, как приготовить вкусные кабачки, тушеные в сметане. Теперь делимся сербской вариацией этого блюда.
Это сытное угощение для семейного обеда. Такие кабачки можно подать на стол как гарнир или закуску. Весь секрет в соусе: он пропитывает кабачки и делает их очень мягкими, нежными, со сливочным вкусом. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".
Ингредиенты:
- Кабачок — 1 кг
- Растительное масло – 3 ст.л
- Базилик сушеный — 0.5 ч.л.
- Сушеная петрушка – 1 ч.л.
- Паприка – 0,5 ч.л
- Соль, перец — по вкусу
- Вода — 100 мл
- Сметана — 200 мл
- Яйцо куриное — 1 шт.
- Мука – 1 ст.л
- Чеснок — 2 зубчик
- Укроп — 20 г
Способ приготовления:
- Кабачки или цуккини моем, каждый разрезаем на две продольные части. Нарезаем их дольками шириной 5 мм и перекладываем в глубокую миску.
- Отдельно приготовим маринад. Смешиваем масло, сухие травы, сладкую паприку, черный перец и соль. Выливаем его на кабачки, перемешиваем.
- Кабачки выкладываем на противень в один слой и ставим в разогретую до 220 градусов духовку. Запекаем их 15 минут.
- Для соуса в сметану добавляем яйцо и муку. Крошим чеснок и укроп, добавляем. Вливаем в соус воду, солим, перчим и перемешиваем.
- Кабачки после запекания перекладываем в сковороду, заливаем сметанным соусом. Ставим на огонь; когда закипит, убавляем газ до минимального, тушим до загустения около 3-5 минут.
Готовое блюдо перекладываем в красивую тарелку. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную запеканку из вчерашних макарон.