Не выбрасывайте вчерашние макароны: из них можно приготовить сытное блюдо на всю семью
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Очень простой рецепт вкусного блюда
Если с прошлого дня остались отварные и несъеденные макароны, а идей, которые готовить на ужин, нет — можете воспользоваться рецептом ленивой лазаньи. Это блюдо сразу решит обе проблемы. Есть разные варианты ленивого приготовления этого блюда. Мы рассказывали об интересном варианте с блинами.
Использование остатков макарон продиктовано не только экономией и нежеланием выбрасывать пищу. Такая лазанья гораздо проще готовится, ведь не надо возиться с отвариванием специального теста. Рецептом поделились на портале "1 минута".
Ингредиенты:
- Мясной фарш — 1 кг.
- Макаронные изделия — 400 г
- Томаты — 400 г
- Сыр — 300 г
- Лук репчатый — 200 г
- Растительное масло
- Соль
- Перец
- Итальянские травы
Для соуса:
- Молоко – 1 л
- Сливочное масло – 100 г
- Мука — 100 г
- Соль, перец — по вкусу
Способ приготовления
- Лук нарезаем мелко. На разогретом растительном масле обжариваем до лёгкого золотистого цвета.
- Добавляем в лук мясной фарш. Жарим, помешивая, пока фарш не изменит цвета, а большинство сока не испарится.
- Пока готовится фарш с луком, снимаем шкурку с томатов и измельчаем – в блендере или ножом. Для соуса на чистую сковороду всыпаем просеянную муку и подсушиваем, перемешивая. Добавляем сливочное масло и тщательно смешиваем с мукой. Тоненькой струйкой вливаем молоко, не прекращая размешивать. Варим на медленном огне, пока соус не приобретет консистенцию жидкой сметаны. Сыр натираем на терке.
- В форму для запекания выкладываем макароны. Заливаем их половиной соуса и кладем на них ровным слоем фарш. Заливаем второй половиной соуса.
- Посыпаем творогом. Разравниваем. Готовим в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.
Блюда получается очень вкусная и остается сочной даже на второй день. Также мы рассказывали об интересном лайфхаке для макарон с монетой в 50 копеек.