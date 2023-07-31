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Не выбрасывайте вчерашние макароны: из них можно приготовить сытное блюдо на всю семью

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Эта ленивая лазанья получается ужасно вкусной
Эта ленивая лазанья получается ужасно вкусной. Фото 1000.menu

Очень простой рецепт вкусного блюда

Если с прошлого дня остались отварные и несъеденные макароны, а идей, которые готовить на ужин, нет — можете воспользоваться рецептом ленивой лазаньи. Это блюдо сразу решит обе проблемы. Есть разные варианты ленивого приготовления этого блюда. Мы рассказывали об интересном варианте с блинами.

Использование остатков макарон продиктовано не только экономией и нежеланием выбрасывать пищу. Такая лазанья гораздо проще готовится, ведь не надо возиться с отвариванием специального теста. Рецептом поделились на портале "1 минута".

Ингредиенты:

  • Мясной фарш — 1 кг.
  • Макаронные изделия — 400 г
  • Томаты — 400 г
  • Сыр — 300 г
  • Лук репчатый — 200 г
  • Растительное масло
  • Соль
  • Перец
  • Итальянские травы

Для соуса:

  • Молоко – 1 л
  • Сливочное масло – 100 г
  • Мука — 100 г
  • Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления

  1. Лук нарезаем мелко. На разогретом растительном масле обжариваем до лёгкого золотистого цвета.
  2. Добавляем в лук мясной фарш. Жарим, помешивая, пока фарш не изменит цвета, а большинство сока не испарится.
  3. Пока готовится фарш с луком, снимаем шкурку с томатов и измельчаем – в блендере или ножом. Для соуса на чистую сковороду всыпаем просеянную муку и подсушиваем, перемешивая. Добавляем сливочное масло и тщательно смешиваем с мукой. Тоненькой струйкой вливаем молоко, не прекращая размешивать. Варим на медленном огне, пока соус не приобретет консистенцию жидкой сметаны. Сыр натираем на терке.
  4. В форму для запекания выкладываем макароны. Заливаем их половиной соуса и кладем на них ровным слоем фарш. Заливаем второй половиной соуса.
  5. Посыпаем творогом. Разравниваем. Готовим в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.

Блюда получается очень вкусная и остается сочной даже на второй день. Также мы рассказывали об интересном лайфхаке для макарон с монетой в 50 копеек.

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#Рецепт #Макароны #Лазанья #Лайфхак