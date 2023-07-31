Не выбрасывайте вчерашние макароны: из них можно приготовить сытное блюдо на всю семью

Очень простой рецепт вкусного блюда

Если с прошлого дня остались отварные и несъеденные макароны, а идей, которые готовить на ужин, нет — можете воспользоваться рецептом ленивой лазаньи. Это блюдо сразу решит обе проблемы. Есть разные варианты ленивого приготовления этого блюда. Мы рассказывали об интересном варианте с блинами.

Использование остатков макарон продиктовано не только экономией и нежеланием выбрасывать пищу. Такая лазанья гораздо проще готовится, ведь не надо возиться с отвариванием специального теста. Рецептом поделились на портале "1 минута".

Ингредиенты:

Мясной фарш — 1 кг.

Макаронные изделия — 400 г

Томаты — 400 г

Сыр — 300 г

Лук репчатый — 200 г

Растительное масло

Соль

Перец

Итальянские травы

Для соуса:

Молоко – 1 л

Сливочное масло – 100 г

Мука — 100 г

Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления

Лук нарезаем мелко. На разогретом растительном масле обжариваем до лёгкого золотистого цвета. Добавляем в лук мясной фарш. Жарим, помешивая, пока фарш не изменит цвета, а большинство сока не испарится. Пока готовится фарш с луком, снимаем шкурку с томатов и измельчаем – в блендере или ножом. Для соуса на чистую сковороду всыпаем просеянную муку и подсушиваем, перемешивая. Добавляем сливочное масло и тщательно смешиваем с мукой. Тоненькой струйкой вливаем молоко, не прекращая размешивать. Варим на медленном огне, пока соус не приобретет консистенцию жидкой сметаны. Сыр натираем на терке. В форму для запекания выкладываем макароны. Заливаем их половиной соуса и кладем на них ровным слоем фарш. Заливаем второй половиной соуса. Посыпаем творогом. Разравниваем. Готовим в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.

Блюда получается очень вкусная и остается сочной даже на второй день. Также мы рассказывали об интересном лайфхаке для макарон с монетой в 50 копеек.