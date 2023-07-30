Секреты пышных оладий, которые от вас скрывают даже опытные повара

Такие оладьи точно станут любимыми и у детей, и у взрослых

Пышные оладьи — самое любимое блюдо на завтрак. Сытное и быстрое в приготовлении не надоедает никогда.

Иногда кажется, что такие вкусные оладьи умела готовить только мама. Однако если знать некоторые хитрости, ваши оладьи также будут пышными как тучка. О них вместе с "Униан" и расскажем.

Почему оладьи не поднимаются при жарке

Чтобы оладьи поднимались при жарке, важно добавлять нужные продукты и соблюдать технологию. Для пышных блинов всегда в тесто нужно добавлять дрожжи или соду, и использовать теплые продукты. Тесто нужно готовить на кефире, простокваше или скисшем молоке — в этом случае необходимо гасить соду уксусом. После замеса тесто необходимо накрыть полотенцем и дать "отдохнуть" 20-30 минут.

Почему оладьи не пропекаются внутри

Основная причина этого — слишком "тяжелое" или крутое тесто. Оно может получиться, если вы использовали слишком много яиц — они придают замесу "резиновую" структуру.

Для жарки оладий нужно брать отдельную сковороду и больше ничего на ней не готовить. Кстати, мыть ее тоже не нужно, а только протирать салфеткой от лишнего жира.

Обязательно перед приготовлением оладий разогрейте сковороду. Дело в том, что на холодной поверхности тесто прилипнет и не прожарится внутри.

Выкладывая тесто на сковороду ложкой, оставляйте 5-6 см между оладьями. Если им будет тесно, оладьи не поднимутся. Жарьте их по 3-5 минут с каждой стороны, а когда перевернете, накрывайте сухой крышкой — так вы создадите тесту необходимую температуру и оладьи быстро дойдут до нужной стадии готовности.

Ранее мы рассказывали, как приготовить пышные оладьи на йогурте. Завтракайте сытно и вкусно!