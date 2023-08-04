Для семейных посиделок: секретный рецепт нежнейшего яблочного пюре
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Удивительно вкусный десерт из простых продуктов
Как хорошо сладкоежкам — у них такой огромный выбор варенья: и вкуснятина из черной смородины, и малиновый джем, и десерт из цитрусовых. Возможно ли вообще еще разнообразить такое количество рецептов?
Shuba предлагает приготовить яблочное пюре, но не простое, а с секретным ингредиентом — со сливками. Этой идеальной сладостью можно будет наслаждаться с обычной булкой, а можно использовать для выпечки пирогов или тортов. Попробуем?
Как приготовить яблочное пюре со сливками на зиму
Ингредиенты на 5 порций:
- яблоки — 3 кг;
- сахар — 600 г;
- сухие сливки — 200 г;
- вода — 800 г.
Способ приготовления:
- Яблоки хорошо помойте, очистите от кожицы и сердцевины, нарежьте небольшими кусочками. Сложите в кастрюлю.
- Фрукты засыпьте сахаром и добавьте туда воду. Поставьте кастрюлю на маленький огонь. Варите часто помешивая, пока яблоки не начнут развариваться.
- Засыпьте сахаром яблоки, добавьте воду и поставьте кастрюлю на маленький огонь. Варите часто помешивая, пока яблоки не начнут развариваться.
- Массу снимите с огня и немного остудите. Перебейте блендером.
- Помешивая до однородности, всыпая порциями сухие сливки.
- Полученную массу поставьте на огонь, проварите 25 минут постоянно помешивая.
- Перелейте в стерилизованные банки и закройте крышками. Поставьте под одеяло до полного охлаждения.
Советуем также приготовить абрикосовое варенье. С такой вкуснятиной вы будете наслаждаться пышными оладьями всю зиму.