Для семейных посиделок: секретный рецепт нежнейшего яблочного пюре

Удивительно вкусный десерт из простых продуктов

Как хорошо сладкоежкам — у них такой огромный выбор варенья: и вкуснятина из черной смородины, и малиновый джем, и десерт из цитрусовых. Возможно ли вообще еще разнообразить такое количество рецептов?

Shuba предлагает приготовить яблочное пюре, но не простое, а с секретным ингредиентом — со сливками. Этой идеальной сладостью можно будет наслаждаться с обычной булкой, а можно использовать для выпечки пирогов или тортов. Попробуем?

Как приготовить яблочное пюре со сливками на зиму

Ингредиенты на 5 порций:

яблоки — 3 кг;

сахар — 600 г;

сухие сливки — 200 г;

вода — 800 г.

Способ приготовления:

Яблоки хорошо помойте, очистите от кожицы и сердцевины, нарежьте небольшими кусочками. Сложите в кастрюлю. Фрукты засыпьте сахаром и добавьте туда воду. Поставьте кастрюлю на маленький огонь. Варите часто помешивая, пока яблоки не начнут развариваться. Засыпьте сахаром яблоки, добавьте воду и поставьте кастрюлю на маленький огонь. Варите часто помешивая, пока яблоки не начнут развариваться. Массу снимите с огня и немного остудите. Перебейте блендером. Помешивая до однородности, всыпая порциями сухие сливки. Полученную массу поставьте на огонь, проварите 25 минут постоянно помешивая. Перелейте в стерилизованные банки и закройте крышками. Поставьте под одеяло до полного охлаждения.

Советуем также приготовить абрикосовое варенье. С такой вкуснятиной вы будете наслаждаться пышными оладьями всю зиму.