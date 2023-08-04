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Для семейных посиделок: секретный рецепт нежнейшего яблочного пюре

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Нежнейшее яблочное пюре станет вашим любимым
Нежнейшее яблочное пюре станет вашим любимым. Фото shuba.life

Удивительно вкусный десерт из простых продуктов

Как хорошо сладкоежкам — у них такой огромный выбор варенья: и вкуснятина из черной смородины, и малиновый джем, и десерт из цитрусовых. Возможно ли вообще еще разнообразить такое количество рецептов?

Shuba предлагает приготовить яблочное пюре, но не простое, а с секретным ингредиентом — со сливками. Этой идеальной сладостью можно будет наслаждаться с обычной булкой, а можно использовать для выпечки пирогов или тортов. Попробуем?

Как приготовить яблочное пюре со сливками на зиму

Ингредиенты на 5 порций:

  • яблоки — 3 кг;
  • сахар — 600 г;
  • сухие сливки — 200 г;
  • вода — 800 г.

Способ приготовления:

  1. Яблоки хорошо помойте, очистите от кожицы и сердцевины, нарежьте небольшими кусочками. Сложите в кастрюлю.
  2. Фрукты засыпьте сахаром и добавьте туда воду. Поставьте кастрюлю на маленький огонь. Варите часто помешивая, пока яблоки не начнут развариваться.
  3. Засыпьте сахаром яблоки, добавьте воду и поставьте кастрюлю на маленький огонь. Варите часто помешивая, пока яблоки не начнут развариваться.
  4. Массу снимите с огня и немного остудите. Перебейте блендером.
  5. Помешивая до однородности, всыпая порциями сухие сливки.
  6. Полученную массу поставьте на огонь, проварите 25 минут постоянно помешивая.
  7. Перелейте в стерилизованные банки и закройте крышками. Поставьте под одеяло до полного охлаждения.

Советуем также приготовить абрикосовое варенье. С такой вкуснятиной вы будете наслаждаться пышными оладьями всю зиму.

Теги:
#Рецепт #Яблоки #Варенье #Готовим дома