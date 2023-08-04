Для сімейних посиденьок: секретний рецепт найніжнішого яблучного пюре
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Напрочуд смачний десерт із простих продуктів
Як добре ласунам — у них такий величезний вибір варення: і смакота з чорної смородини, і малиновий джем, і десерт з цитрусових. Чи можливо взагалі ще урізноманітнити таку кількість рецептів?
Shuba пропонує приготувати яблучне пюре, але не просте, а із секретним інгредієнтом – із вершками. Цією ідеальною насолодою можна буде насолоджуватися зі звичайною булкою, а можна використовувати для випікання пирогів або тортів. Спробуємо?
Як приготувати яблучне пюре із вершками на зиму.
Інгредієнти на 5 порцій:
- яблука – 3 кг;
- цукор — 600 г;
- сухі вершки — 200 г;
- вода — 800 г.
Спосіб приготування:
- Яблука добре помийте, очистьте від шкірки та серцевини, наріжте невеликими шматочками. Складіть у каструлю.
- Фрукти засипте цукром і додайте туди воду. Поставте каструлю на невеликий вогонь. Варіть часто помішуючи, доки яблука не почнуть розварюватися.
- Засипте цукром яблука, додайте воду і поставте каструлю на маленький вогонь. Варіть часто помішуючи, доки яблука не почнуть розварюватися.
- Масу зніміть з вогню і трохи остудіть. Перебийте блендером.
- Помішуючи до однорідності, посипаючи порціями сухі вершки.
- Отриману масу поставте на вогонь, проваріть 25 хвилин|мінути| постійно помішуючи.
- Перелийте в стерилізовані банки та закрийте кришками. Поставте під ковдру до охолодження.
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