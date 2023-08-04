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Для сімейних посиденьок: секретний рецепт найніжнішого яблучного пюре

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Найніжніше яблучне пюре стане вашим коханим
Найніжніше яблучне пюре стане вашим коханим. Фото shuba.life

Напрочуд смачний десерт із простих продуктів

Як добре ласунам — у них такий величезний вибір варення: і смакота з чорної смородини, і малиновий джем, і десерт з цитрусових. Чи можливо взагалі ще урізноманітнити таку кількість рецептів?

Shuba пропонує приготувати яблучне пюре, але не просте, а із секретним інгредієнтом – із вершками. Цією ідеальною насолодою можна буде насолоджуватися зі звичайною булкою, а можна використовувати для випікання пирогів або тортів. Спробуємо?

Як приготувати яблучне пюре із вершками на зиму.

Інгредієнти на 5 порцій:

  • яблука – 3 кг;
  • цукор — 600 г;
  • сухі вершки — 200 г;
  • вода — 800 г.

Спосіб приготування:

  1. Яблука добре помийте, очистьте від шкірки та серцевини, наріжте невеликими шматочками. Складіть у каструлю.
  2. Фрукти засипте цукром і додайте туди воду. Поставте каструлю на невеликий вогонь. Варіть часто помішуючи, доки яблука не почнуть розварюватися.
  3. Засипте цукром яблука, додайте воду і поставте каструлю на маленький вогонь. Варіть часто помішуючи, доки яблука не почнуть розварюватися.
  4. Масу зніміть з вогню і трохи остудіть. Перебийте блендером.
  5. Помішуючи до однорідності, посипаючи порціями сухі вершки.
  6. Отриману масу поставте на вогонь, проваріть 25 хвилин|мінути| постійно помішуючи.
  7. Перелийте в стерилізовані банки та закрийте кришками. Поставте під ковдру до охолодження.

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