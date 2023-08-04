Для сімейних посиденьок: секретний рецепт найніжнішого яблучного пюре

Напрочуд смачний десерт із простих продуктів

Як добре ласунам — у них такий величезний вибір варення: і смакота з чорної смородини, і малиновий джем, і десерт з цитрусових. Чи можливо взагалі ще урізноманітнити таку кількість рецептів?

Shuba пропонує приготувати яблучне пюре, але не просте, а із секретним інгредієнтом – із вершками. Цією ідеальною насолодою можна буде насолоджуватися зі звичайною булкою, а можна використовувати для випікання пирогів або тортів. Спробуємо?

Як приготувати яблучне пюре із вершками на зиму.

Інгредієнти на 5 порцій:

яблука – 3 кг;

цукор — 600 г;

сухі вершки — 200 г;

вода — 800 г.

Спосіб приготування:

Яблука добре помийте, очистьте від шкірки та серцевини, наріжте невеликими шматочками. Складіть у каструлю. Фрукти засипте цукром і додайте туди воду. Поставте каструлю на невеликий вогонь. Варіть часто помішуючи, доки яблука не почнуть розварюватися. Засипте цукром яблука, додайте воду і поставте каструлю на маленький вогонь. Варіть часто помішуючи, доки яблука не почнуть розварюватися. Масу зніміть з вогню і трохи остудіть. Перебийте блендером. Помішуючи до однорідності, посипаючи порціями сухі вершки. Отриману масу поставте на вогонь, проваріть 25 хвилин|мінути| постійно помішуючи. Перелийте в стерилізовані банки та закрийте кришками. Поставте під ковдру до охолодження.

Радимо також приготувати абрикосове варення. З такою смакотою ви насолоджуватиметеся пишними оладками всю зиму.